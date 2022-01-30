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خيرية نجران توزع أكثر من ألف سلة غذائية على مستفيديها

يستمر التوزيع أسبوعين.. وتتكون من الأصناف الغذائية الرئيسية

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران، عبده عطيف، أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة، من خلال توزيع أكثر من ألف سلة متكاملة على جميع المستفيدين بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران.

وأضاف أن التوزيع يستمر على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية، وتتكون السلة الغذائية من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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خيرية نجران توزع أكثر من ألف سلة غذائية على مستفيديها
سبق

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران، عبده عطيف، أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة، من خلال توزيع أكثر من ألف سلة متكاملة على جميع المستفيدين بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران.

وأضاف أن التوزيع يستمر على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية، وتتكون السلة الغذائية من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
07:07 PM

خيرية نجران توزع أكثر من ألف سلة غذائية على مستفيديها

يستمر التوزيع أسبوعين.. وتتكون من الأصناف الغذائية الرئيسية

A A A
علي حفول - نجران
0
445

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران، عبده عطيف، أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة، من خلال توزيع أكثر من ألف سلة متكاملة على جميع المستفيدين بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران.

وأضاف أن التوزيع يستمر على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية، وتتكون السلة الغذائية من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,055
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,807
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,798

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