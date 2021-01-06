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"الانضباط": تعاقب نادي القادسية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا انضباطيًّا ضد فريق القادسية بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مباراتهم ضد فريق الرائد في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط": تعاقب نادي القادسية
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا انضباطيًّا ضد فريق القادسية بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مباراتهم ضد فريق الرائد في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
07:30 PM

"الانضباط": تعاقب نادي القادسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا انضباطيًّا ضد فريق القادسية بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مباراتهم ضد فريق الرائد في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

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