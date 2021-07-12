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2264 جولة تفتيشية لموارد مكة تضبط 496 مخالفة

للتأكد من التزام بقرارات التوطين والإجراءات الاحترازية

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2264 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 496 مخالفة.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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2264 جولة تفتيشية لموارد مكة تضبط 496 مخالفة
سبق

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2264 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 496 مخالفة.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
01:19 PM

2264 جولة تفتيشية لموارد مكة تضبط 496 مخالفة

للتأكد من التزام بقرارات التوطين والإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2264 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 496 مخالفة.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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