النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": أحدث مليون إصابة بـ"كورونا" سُجل في أسبوع واحد

"جيبريسوس" دعا إلى توفير لقاح على نطاق غير مسبوق

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، من أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بدرجة أكبر، وأن أحدث مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19" سُجلت في أسبوع واحد.

وبيّن "جيبريسوس" في مؤتمر افتراضي عن تطوير لقاح لـ"كوفيد-19"، أنه يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحًا محتملاً، داعياً إلى توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن جميع الدول الأفريقية طورت معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

من جهته طالب رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكنجاسونج، الدول بتأمين إمدادات كافية من اللقاح؛ حتى لا تتعرض أفريقيا للإهمال.

واقترح "نكنجاسونج" أن تكون الخطوة الرئيسية هي مشاركة أفريقيا مع تحالف جافي العالمي لإنتاج اللقاحات، الذي جمع مليارَيْ دولار من مانحين دوليين من أجل شراء اللقاح المستقبلي للدول الفقيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة العالمية": أحدث مليون إصابة بـ"كورونا" سُجل في أسبوع واحد
سبق

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، من أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بدرجة أكبر، وأن أحدث مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19" سُجلت في أسبوع واحد.

وبيّن "جيبريسوس" في مؤتمر افتراضي عن تطوير لقاح لـ"كوفيد-19"، أنه يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحًا محتملاً، داعياً إلى توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن جميع الدول الأفريقية طورت معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

من جهته طالب رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكنجاسونج، الدول بتأمين إمدادات كافية من اللقاح؛ حتى لا تتعرض أفريقيا للإهمال.

واقترح "نكنجاسونج" أن تكون الخطوة الرئيسية هي مشاركة أفريقيا مع تحالف جافي العالمي لإنتاج اللقاحات، الذي جمع مليارَيْ دولار من مانحين دوليين من أجل شراء اللقاح المستقبلي للدول الفقيرة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
07:50 PM

"الصحة العالمية": أحدث مليون إصابة بـ"كورونا" سُجل في أسبوع واحد

"جيبريسوس" دعا إلى توفير لقاح على نطاق غير مسبوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,516

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، من أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بدرجة أكبر، وأن أحدث مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19" سُجلت في أسبوع واحد.

وبيّن "جيبريسوس" في مؤتمر افتراضي عن تطوير لقاح لـ"كوفيد-19"، أنه يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحًا محتملاً، داعياً إلى توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن جميع الدول الأفريقية طورت معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

من جهته طالب رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكنجاسونج، الدول بتأمين إمدادات كافية من اللقاح؛ حتى لا تتعرض أفريقيا للإهمال.

واقترح "نكنجاسونج" أن تكون الخطوة الرئيسية هي مشاركة أفريقيا مع تحالف جافي العالمي لإنتاج اللقاحات، الذي جمع مليارَيْ دولار من مانحين دوليين من أجل شراء اللقاح المستقبلي للدول الفقيرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,362
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,298
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,523

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة