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بطريقة غريبة.. كيف حضر وزير السياحة اللبناني الجديد اجتماع الحكومة؟!

"مشرفية" يمتلك سيارة إلا أنه يفضل بشكل دائم التنقل عبر سيارات التاكسي

فوجىء حراس السراي الحكومي (مقر الحكومة)، بمشهد غير مألوف، حيث وصل رمزي مشرفية وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى اجتماع مجلس الوزراء بواسطة "سيارة تاكسي"، وكانت سيارة تاكسي قد اقتربت من السراي الحكومية ما اضطر أحد الحراس إلى إيقافها والسؤال عن وجهتها ليتفاجأ بأنه وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة وفقاً لفضائية إم تي في.

وأكدت الفضائية على أن مشرفية يمتلك سيارة، إلا أنه يفضل بشكل دائم التنقل عبر سيارات التاكسي، كما حدث واعتمد على سيارة أمين عام مجلس الوزراء وسائقه، في وقت سابق، للتوجه إلى وزارة السياحة، من دون أي مرافقة، وهي صورة غير مألوفة فعادة ما ينتقل الوزراء ضمن مواكب كبيرة من السيارات.

وفى أول تصريحاته عقب توليه مهامه في الحكومة الجديدة، قال مشرفية: "نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية".

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب قد تسلمت مهامها أمس الأول في السرايا الحكومي.

لبنان وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة رمزي مشرفية سيارة تاكسي

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بطريقة غريبة.. كيف حضر وزير السياحة اللبناني الجديد اجتماع الحكومة؟!
سبق

فوجىء حراس السراي الحكومي (مقر الحكومة)، بمشهد غير مألوف، حيث وصل رمزي مشرفية وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى اجتماع مجلس الوزراء بواسطة "سيارة تاكسي"، وكانت سيارة تاكسي قد اقتربت من السراي الحكومية ما اضطر أحد الحراس إلى إيقافها والسؤال عن وجهتها ليتفاجأ بأنه وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة وفقاً لفضائية إم تي في.

وأكدت الفضائية على أن مشرفية يمتلك سيارة، إلا أنه يفضل بشكل دائم التنقل عبر سيارات التاكسي، كما حدث واعتمد على سيارة أمين عام مجلس الوزراء وسائقه، في وقت سابق، للتوجه إلى وزارة السياحة، من دون أي مرافقة، وهي صورة غير مألوفة فعادة ما ينتقل الوزراء ضمن مواكب كبيرة من السيارات.

وفى أول تصريحاته عقب توليه مهامه في الحكومة الجديدة، قال مشرفية: "نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية".

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب قد تسلمت مهامها أمس الأول في السرايا الحكومي.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
09:42 PM

بطريقة غريبة.. كيف حضر وزير السياحة اللبناني الجديد اجتماع الحكومة؟!

"مشرفية" يمتلك سيارة إلا أنه يفضل بشكل دائم التنقل عبر سيارات التاكسي

A A A
خالد خليل - الرياض
4
5,344

فوجىء حراس السراي الحكومي (مقر الحكومة)، بمشهد غير مألوف، حيث وصل رمزي مشرفية وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى اجتماع مجلس الوزراء بواسطة "سيارة تاكسي"، وكانت سيارة تاكسي قد اقتربت من السراي الحكومية ما اضطر أحد الحراس إلى إيقافها والسؤال عن وجهتها ليتفاجأ بأنه وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة وفقاً لفضائية إم تي في.

وأكدت الفضائية على أن مشرفية يمتلك سيارة، إلا أنه يفضل بشكل دائم التنقل عبر سيارات التاكسي، كما حدث واعتمد على سيارة أمين عام مجلس الوزراء وسائقه، في وقت سابق، للتوجه إلى وزارة السياحة، من دون أي مرافقة، وهي صورة غير مألوفة فعادة ما ينتقل الوزراء ضمن مواكب كبيرة من السيارات.

وفى أول تصريحاته عقب توليه مهامه في الحكومة الجديدة، قال مشرفية: "نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية".

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب قد تسلمت مهامها أمس الأول في السرايا الحكومي.

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