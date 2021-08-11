أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.
"الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927 حالة.
"الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.