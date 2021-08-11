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"الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927‏ حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927‏ حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
03:36 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:59 AM

"الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
11,059

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927‏ حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.

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