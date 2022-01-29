خلال مؤتمر "كورونا" غدًا..‏ "البلدية" تستعرض تطبيق قرار اشتراط التحصين بـ"التنشيطية" لدخول المنشآت التجارية

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، غدًا الأحد خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح. كما يجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، ويتحدث عن أبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.



ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان، سيف سالم السويلم، بدوره خلال المؤتمر استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومتابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين بالجرعة التنشيطية لدخول المنشآت التجارية.



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عند الساعة الـ 3:35 عصرًا، عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".



يُذكر أن مصدرًا مسؤولاً في وزارة الداخلية كان قد صرح بأنه بداية من 29 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.



وأوضح المصدر أنه ابتداءً من التاريخ المذكور آنفًا -الذي يوافق الثلاثاء المقبل-؛ سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطًا للآتي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وأخيرًا ركوب الطائرات ووسائل النقل العام. ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).



وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.