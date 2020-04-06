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أول طالب سعودي يناقش رسالة الماجستير عبر الاتصال المرئي

بالجامعة الأردنية وتحت عنوان "الآثار السياسية والاقتصادية لانخفاض أسعار النفط"

منحت الجامعة الأردنية – كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية درجة الماجستير للباحث مالك بن محمد الغواص، وذلك عن رسالة بحث أعدها تحت عنوان: الآثار السياسية والاقتصادية لانخفاض أسعار النفط على المملكة العربية السعودية ما بين عامي ٢٠٠٨م و٢٠١٨م.

جاء ذلك بعد مناقشة الرسالة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وجاء ذلك بسبب منع التجول الذي فرضته الحكومة الأردنية للوقاية الاحترازية من انتشار وباء فايروس كورونا.

ويعتبر الغواص أول طالب يحصل على درجة الماجستير من كلية الدارسات الدولية بالجامعة الأردنية بعد المناقشة عن بعد وأول طالب سعودي في الأردن يخوض غمار هذه التجربة.

وأشرف على الرسالة عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد القطاطشة وناقشه كل من البرفسور أمين مشاقبة والدكتور محمد خير عيادات والدكتور ملكاوي مناقشاً خارجياً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول طالب سعودي يناقش رسالة الماجستير عبر الاتصال المرئي
سبق

منحت الجامعة الأردنية – كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية درجة الماجستير للباحث مالك بن محمد الغواص، وذلك عن رسالة بحث أعدها تحت عنوان: الآثار السياسية والاقتصادية لانخفاض أسعار النفط على المملكة العربية السعودية ما بين عامي ٢٠٠٨م و٢٠١٨م.

جاء ذلك بعد مناقشة الرسالة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وجاء ذلك بسبب منع التجول الذي فرضته الحكومة الأردنية للوقاية الاحترازية من انتشار وباء فايروس كورونا.

ويعتبر الغواص أول طالب يحصل على درجة الماجستير من كلية الدارسات الدولية بالجامعة الأردنية بعد المناقشة عن بعد وأول طالب سعودي في الأردن يخوض غمار هذه التجربة.

وأشرف على الرسالة عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد القطاطشة وناقشه كل من البرفسور أمين مشاقبة والدكتور محمد خير عيادات والدكتور ملكاوي مناقشاً خارجياً.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
07:18 PM

أول طالب سعودي يناقش رسالة الماجستير عبر الاتصال المرئي

بالجامعة الأردنية وتحت عنوان "الآثار السياسية والاقتصادية لانخفاض أسعار النفط"

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بدر الجبل - تبوك
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منحت الجامعة الأردنية – كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية درجة الماجستير للباحث مالك بن محمد الغواص، وذلك عن رسالة بحث أعدها تحت عنوان: الآثار السياسية والاقتصادية لانخفاض أسعار النفط على المملكة العربية السعودية ما بين عامي ٢٠٠٨م و٢٠١٨م.

جاء ذلك بعد مناقشة الرسالة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وجاء ذلك بسبب منع التجول الذي فرضته الحكومة الأردنية للوقاية الاحترازية من انتشار وباء فايروس كورونا.

ويعتبر الغواص أول طالب يحصل على درجة الماجستير من كلية الدارسات الدولية بالجامعة الأردنية بعد المناقشة عن بعد وأول طالب سعودي في الأردن يخوض غمار هذه التجربة.

وأشرف على الرسالة عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد القطاطشة وناقشه كل من البرفسور أمين مشاقبة والدكتور محمد خير عيادات والدكتور ملكاوي مناقشاً خارجياً.

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