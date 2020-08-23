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"ملكية العلا": مرحبًا بأهل الرياض وجدة والدمام في هذا التاريخ

بمعاونة الخطوط والطيران المدني

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مواعيد استقبال رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة والدمام عبر تغريدة في حسابها على منصة تويتر، ومقدمة الشكر لهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة، موضحة أن الرحلات من جدة والدمام إلى العلا ستعود، بالإضافة إلى الرحلات القادمة من الرياض ستعود ابتداءً من 27 أغسطس والدمام من 3 سبتمبر.

الهيئة الملكية لمحافظة العلا رحلات الطيران

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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"ملكية العلا": مرحبًا بأهل الرياض وجدة والدمام في هذا التاريخ
سبق

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مواعيد استقبال رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة والدمام عبر تغريدة في حسابها على منصة تويتر، ومقدمة الشكر لهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة، موضحة أن الرحلات من جدة والدمام إلى العلا ستعود، بالإضافة إلى الرحلات القادمة من الرياض ستعود ابتداءً من 27 أغسطس والدمام من 3 سبتمبر.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
03:36 PM

"ملكية العلا": مرحبًا بأهل الرياض وجدة والدمام في هذا التاريخ

بمعاونة الخطوط والطيران المدني

A A A
خالد خليل - الرياض
2
3,051

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مواعيد استقبال رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة والدمام عبر تغريدة في حسابها على منصة تويتر، ومقدمة الشكر لهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة، موضحة أن الرحلات من جدة والدمام إلى العلا ستعود، بالإضافة إلى الرحلات القادمة من الرياض ستعود ابتداءً من 27 أغسطس والدمام من 3 سبتمبر.

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