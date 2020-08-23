كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مواعيد استقبال رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة والدمام عبر تغريدة في حسابها على منصة تويتر، ومقدمة الشكر لهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة، موضحة أن الرحلات من جدة والدمام إلى العلا ستعود، بالإضافة إلى الرحلات القادمة من الرياض ستعود ابتداءً من 27 أغسطس والدمام من 3 سبتمبر.

"ملكية العلا": مرحبًا بأهل الرياض وجدة والدمام في هذا التاريخ خالد خليل سبق 2020-08-23 كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مواعيد استقبال رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة والدمام عبر تغريدة في حسابها على منصة تويتر، ومقدمة الشكر لهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة، موضحة أن الرحلات من جدة والدمام إلى العلا ستعود، بالإضافة إلى الرحلات القادمة من الرياض ستعود ابتداءً من 27 أغسطس والدمام من 3 سبتمبر.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 03:36 PM

"ملكية العلا": مرحبًا بأهل الرياض وجدة والدمام في هذا التاريخ بمعاونة الخطوط والطيران المدني





A A A





2 مشاركة

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مواعيد استقبال رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة والدمام عبر تغريدة في حسابها على منصة تويتر، ومقدمة الشكر لهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة، موضحة أن الرحلات من جدة والدمام إلى العلا ستعود، بالإضافة إلى الرحلات القادمة من الرياض ستعود ابتداءً من 27 أغسطس والدمام من 3 سبتمبر.