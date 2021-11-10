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"تقنية الجوف" تعلن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي

على التخصصات التالية الوسائط المتعددة والتزيين النسائي

‬أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف عن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً بداءً من الأحد 1443/4/16هـ حتى الثلاثاء 1443/4/25هـ، على التخصصات التالية الوسائط المتعددة، والتزيين النسائي، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

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"تقنية الجوف" تعلن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي
سبق

‬أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف عن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً بداءً من الأحد 1443/4/16هـ حتى الثلاثاء 1443/4/25هـ، على التخصصات التالية الوسائط المتعددة، والتزيين النسائي، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
07:40 PM

"تقنية الجوف" تعلن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي

على التخصصات التالية الوسائط المتعددة والتزيين النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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‬أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف عن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً بداءً من الأحد 1443/4/16هـ حتى الثلاثاء 1443/4/25هـ، على التخصصات التالية الوسائط المتعددة، والتزيين النسائي، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

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