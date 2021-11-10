"تقنية الجوف" تعلن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي

على التخصصات التالية الوسائط المتعددة والتزيين النسائي

‬أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف عن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً بداءً من الأحد 1443/4/16هـ حتى الثلاثاء 1443/4/25هـ، على التخصصات التالية الوسائط المتعددة، والتزيين النسائي، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.