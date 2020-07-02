مقابل 45 مليون دولار.. المغربي "حكيمي" إلى إنتر ميلان الإيطالي

البالغ من العمر 21 عامًا.. بعقد لمدة خمسة أعوام

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، انتقال المغربي أشرف حكيمي رسميًّا إلى إنتر ميلان الإيطالي، الخميس، وذلك حتى عام 2025، بعد تجاوزه الفحوصات الطبية بنجاح الثلاثاء.



وبالتزامن مع إعلان النادي الإسباني، كشف الإنتر أنه أغلق الصفقة مع نظيره الإيطالي، بما يصل إلى 40 مليون يورو (45 مليون دولار)، ووقع الظهير الأيمن البالغ من العمر (21 عاماً)، عقدًا لمدة خمسة أعوام، يحصل بموجبه على خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد.



ويلعب حكيمي لفريق دورتموند بعقد إعارة من ريال مدريد، وغاب عن دورتموند في مباراة واحدة فقط خلال ثاني موسم له مع الفريق الألماني، وولد حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد، وصعد عبر فريق الشباب بنادي ريال مدريد.



وخاض حكيمي تسع مباريات فقط في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد في موسم 2017/ 2018، بعد فرصة مشاركة أكبر حظي بها مع فريق الشباب بريال مدريد في الموسم السابق، وقد خاض حكيمي 28 مباراة مع المنتخب المغربي؛ حيث اختار اللعب له نظرًا لأصول عائلته المغربية.