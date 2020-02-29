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"أمانة عسير": مدخل "حي بن ختلة" بأبها "المغلق" يشكل خطرًا على العابرين وممارسي "المشي"

قالت إنه لا يمكن عمل فتحة دوران بالجزيرة الوسطية لخطورته

عقب المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، حول معاناة سكان مخطط بن ختلة "الروضة 2"، بأنه "لا يمكن عمل فتحة دوران في الجزيرة الوسطية لخطورته على الحركة المرورية، ولوجود منحنى ينعدم فيه مجال الرؤية، إضافة إلى تعامده مع مدخل الحي، وعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس الخاصة بوزارة النقل، ويكتفي بالدوران تحت كوبري المطار".

وأضاف: "أما بالنسبة لمدخل الحي طالما يعد هذا المدخل الرئيس للحي ضمن مخطط معتمد من قِبل الأمانة، وهناك فتحات أخرى مماثلة تم فتحها مسبقًا، فإنه لا مانع من مساواة سكان حي الروضة بذلك وفتح المدخل المؤدي لهم".

وأردف أنه "تعذر فتح الطريق من خلال الممشى إلى الحي المجاور، وذلك لخطورته وللحفاظ على سلامة سالكي الطريق وكذلك للمحافظة على ممارسي رياضة المشي بالممشى المجاور؛ كون هناك طريق وفتحة قريبة جدًا تخدم مدخل الحي بالكامل".

وكانت "سبق" نشرت عن معاناة سكان الحي قبل يومين، وتم إعطاء "أمانة عسير" الفرصة الكافية للرد، ولم يصل الرد، وبعد نشر الخبر تواصلت الأمانة مع الصحيفة، وطلبت نشر ردها حيال معاناة السكان، و"سبق" هنا تتجاوب مع الأمانة وتنشر للقارئ الكريم الرد الرسمي.

عسير أمانة عسير المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة عسير": مدخل "حي بن ختلة" بأبها "المغلق" يشكل خطرًا على العابرين وممارسي "المشي"
سبق

عقب المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، حول معاناة سكان مخطط بن ختلة "الروضة 2"، بأنه "لا يمكن عمل فتحة دوران في الجزيرة الوسطية لخطورته على الحركة المرورية، ولوجود منحنى ينعدم فيه مجال الرؤية، إضافة إلى تعامده مع مدخل الحي، وعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس الخاصة بوزارة النقل، ويكتفي بالدوران تحت كوبري المطار".

وأضاف: "أما بالنسبة لمدخل الحي طالما يعد هذا المدخل الرئيس للحي ضمن مخطط معتمد من قِبل الأمانة، وهناك فتحات أخرى مماثلة تم فتحها مسبقًا، فإنه لا مانع من مساواة سكان حي الروضة بذلك وفتح المدخل المؤدي لهم".

وأردف أنه "تعذر فتح الطريق من خلال الممشى إلى الحي المجاور، وذلك لخطورته وللحفاظ على سلامة سالكي الطريق وكذلك للمحافظة على ممارسي رياضة المشي بالممشى المجاور؛ كون هناك طريق وفتحة قريبة جدًا تخدم مدخل الحي بالكامل".

وكانت "سبق" نشرت عن معاناة سكان الحي قبل يومين، وتم إعطاء "أمانة عسير" الفرصة الكافية للرد، ولم يصل الرد، وبعد نشر الخبر تواصلت الأمانة مع الصحيفة، وطلبت نشر ردها حيال معاناة السكان، و"سبق" هنا تتجاوب مع الأمانة وتنشر للقارئ الكريم الرد الرسمي.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:48 PM

"أمانة عسير": مدخل "حي بن ختلة" بأبها "المغلق" يشكل خطرًا على العابرين وممارسي "المشي"

قالت إنه لا يمكن عمل فتحة دوران بالجزيرة الوسطية لخطورته

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رائد القرفي - أبها
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2,247

عقب المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، حول معاناة سكان مخطط بن ختلة "الروضة 2"، بأنه "لا يمكن عمل فتحة دوران في الجزيرة الوسطية لخطورته على الحركة المرورية، ولوجود منحنى ينعدم فيه مجال الرؤية، إضافة إلى تعامده مع مدخل الحي، وعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس الخاصة بوزارة النقل، ويكتفي بالدوران تحت كوبري المطار".

وأضاف: "أما بالنسبة لمدخل الحي طالما يعد هذا المدخل الرئيس للحي ضمن مخطط معتمد من قِبل الأمانة، وهناك فتحات أخرى مماثلة تم فتحها مسبقًا، فإنه لا مانع من مساواة سكان حي الروضة بذلك وفتح المدخل المؤدي لهم".

وأردف أنه "تعذر فتح الطريق من خلال الممشى إلى الحي المجاور، وذلك لخطورته وللحفاظ على سلامة سالكي الطريق وكذلك للمحافظة على ممارسي رياضة المشي بالممشى المجاور؛ كون هناك طريق وفتحة قريبة جدًا تخدم مدخل الحي بالكامل".

وكانت "سبق" نشرت عن معاناة سكان الحي قبل يومين، وتم إعطاء "أمانة عسير" الفرصة الكافية للرد، ولم يصل الرد، وبعد نشر الخبر تواصلت الأمانة مع الصحيفة، وطلبت نشر ردها حيال معاناة السكان، و"سبق" هنا تتجاوب مع الأمانة وتنشر للقارئ الكريم الرد الرسمي.

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