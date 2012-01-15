وقال الهويريني: "أنت مخلوق لهدف يريده الله منّا، فإذا انتهى هذا الهدف أخذك، أي هدف تحققه، قد تكون فاسقاً يريد الله بك عبرة للمسلمين، وقد تكون مؤمناً يريد الله أن تكون عبرة للفاسقين".

نقل برنامج "الراصد" مقطعاً مؤثراً من لقاء سابق للأديب والمسرحي علي الهويريني، تحدث فيه عن ماهية الخلق والموت.

فيديو مؤثر للراحل علي الهويريني يتحدث فيه عن الموت بدر العتيبي سبق 2022-01-14 نقل برنامج "الراصد" مقطعاً مؤثراً من لقاء سابق للأديب والمسرحي علي الهويريني، تحدث فيه عن ماهية الخلق والموت. وقال الهويريني: "أنت مخلوق لهدف يريده الله منّا، فإذا انتهى هذا الهدف أخذك، أي هدف تحققه، قد تكون فاسقاً يريد الله بك عبرة للمسلمين، وقد تكون مؤمناً يريد الله أن تكون عبرة للفاسقين".

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 04:10 PM

فيديو مؤثر للراحل علي الهويريني يتحدث فيه عن الموت قال: أنت مخلوق لهدف.. قد تكون عبرة للفاسقين أو المؤمنين





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نقل برنامج "الراصد" مقطعاً مؤثراً من لقاء سابق للأديب والمسرحي علي الهويريني، تحدث فيه عن ماهية الخلق والموت.

وقال الهويريني: "أنت مخلوق لهدف يريده الله منّا، فإذا انتهى هذا الهدف أخذك، أي هدف تحققه، قد تكون فاسقاً يريد الله بك عبرة للمسلمين، وقد تكون مؤمناً يريد الله أن تكون عبرة للفاسقين".