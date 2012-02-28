دوريات محايل تضبط مواطناً بحوزته 922 حبة كبتاجون

الموقوف ممنوع من السفر وحاول الهروب من نقطة أمنية

تمكّنت الدوريات الأمنية بمحافظة محايل، من توقيف مواطن بحوزته 922 حبة كبتاجون ومبلغ عشرة آلاف ريال.

واستطاعت الدوريات أثناء فرضها نقطة تفتيش عند مدخل المحافظة الجنوبي، صباح اليوم، إلقاء القبض على المواطن الذي كان يقود مركبة من طراز "تورس" موديل 2013 حاول الهروب من النقطة الأمنية والتوجه إلى مكان آخر، قبل متابعته وتوقيفه.

وقالت مصادر لـ"سبق": أسفر تفتيش المركبة عن ضبط 922 حبة كبتاجون و10399 ريالاً بحوزة قائد المركبة الذي تبين عند الاستفسار عنه أنه ممنوع من السفر.

وأحيل المواطن والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات جهة الاختصاص.