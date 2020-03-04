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الحرس الوطني و"العربية للسلام" ينفذان حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل

تحت شعار "معكم بدمائنا" وبمشاركة "رسايل الطبى" ورجال الأعمال

نفذت المنظمة العربية للسلام والتنمية، وبالتعاون مع برنامج حملات التبرع بالدم بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز رسايل الطبي، وبالشراكة مع فريق رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير، مساء أمس الثلاثاء ١٤٤١/٧/٨هـ؛ مبادرة التبرع بالدم، تحت شعار “معكم بدمائنا”، والتي تهدف لدعم جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، واستقطاب أكبر عدد من المتبرعين، ونشر ثقافة التطوع في المجتمع. وقد تضمنت الحملة العديد من الفعاليات، كما شهدت حضورًا كثيفًا من الزوار.

وكانت الحملة قد شهدت إقبالًا كبيرًا من المتبرعين، وقدم منسوبو بنك الدم جهودًا جبارة مع المتبرعين خلال هذه الحملة؛ حيث أشاد الحضور بهذه الجهود المميزة.

وألقى علي آل عتيق، كلمة رحب فيها بكل من لبّى الدعوة وحضر هذه الليلة في حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل، كما طالب رجال الأعمال والشركات بتقديم الخدمة المجتمعية لجنودنا البواسل، وتقديم وتسهيل كافة الخدمات لهم.

كما تم تكريم صاحبه الإرادة والعزيمة من ذوي الهمم، الأستاذة أشواق العايد، على مشاركتها المتميزة في هذه الحملة.

واشتملت الحملة أيضًا على تواجد ركن للاستشارات، قدمتها الأخصائية النفسية نورا الكليب، وكذلك مشاركة عدد من الأسر المنتجة، كما كان هناك ركن جميل جدًّا للأطفال حاز على إعجاب الزوار؛ حيث اشتمل على أركان للرسم والعديد من الألعاب، بإشراف من الأستاذ محمد الزهراني، الذي قدم الجميع شكرهم وتقديرهم له على جهوده المميزة التي قدمها خلال هذه الحملة.

يشار إلى أن الحملة شارك فيها كلٌّ من: علي آل عتيق مدير المنظمة العربية للسلام والتنمية، وعبدالسلام الأحمد، ورجل الأعمال عبدالله النخيفي، وعمار بن صالح بن قطيان مدرب ومستشار أسري، ونايف بن هديس العنزي مدير مركز رسائل الطبي، والأستاذ صالح العمري نائب مدير المنظمة العربية للسلام والتنمية، وفهد السهيمي مدير العلاقات العامة بالمنظمة العربية للسلام والتنمية في الرياض، ومحمد قرهم الزهراني، وأمل المنصوري، وحنان القبيلي، ومها حمدان، والإعلامية سلطانة محسن، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية ونجوم السوشيل ميديا.

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الحرس الوطني و"العربية للسلام" ينفذان حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل
سبق

نفذت المنظمة العربية للسلام والتنمية، وبالتعاون مع برنامج حملات التبرع بالدم بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز رسايل الطبي، وبالشراكة مع فريق رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير، مساء أمس الثلاثاء ١٤٤١/٧/٨هـ؛ مبادرة التبرع بالدم، تحت شعار “معكم بدمائنا”، والتي تهدف لدعم جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، واستقطاب أكبر عدد من المتبرعين، ونشر ثقافة التطوع في المجتمع. وقد تضمنت الحملة العديد من الفعاليات، كما شهدت حضورًا كثيفًا من الزوار.

وكانت الحملة قد شهدت إقبالًا كبيرًا من المتبرعين، وقدم منسوبو بنك الدم جهودًا جبارة مع المتبرعين خلال هذه الحملة؛ حيث أشاد الحضور بهذه الجهود المميزة.

وألقى علي آل عتيق، كلمة رحب فيها بكل من لبّى الدعوة وحضر هذه الليلة في حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل، كما طالب رجال الأعمال والشركات بتقديم الخدمة المجتمعية لجنودنا البواسل، وتقديم وتسهيل كافة الخدمات لهم.

كما تم تكريم صاحبه الإرادة والعزيمة من ذوي الهمم، الأستاذة أشواق العايد، على مشاركتها المتميزة في هذه الحملة.

واشتملت الحملة أيضًا على تواجد ركن للاستشارات، قدمتها الأخصائية النفسية نورا الكليب، وكذلك مشاركة عدد من الأسر المنتجة، كما كان هناك ركن جميل جدًّا للأطفال حاز على إعجاب الزوار؛ حيث اشتمل على أركان للرسم والعديد من الألعاب، بإشراف من الأستاذ محمد الزهراني، الذي قدم الجميع شكرهم وتقديرهم له على جهوده المميزة التي قدمها خلال هذه الحملة.

يشار إلى أن الحملة شارك فيها كلٌّ من: علي آل عتيق مدير المنظمة العربية للسلام والتنمية، وعبدالسلام الأحمد، ورجل الأعمال عبدالله النخيفي، وعمار بن صالح بن قطيان مدرب ومستشار أسري، ونايف بن هديس العنزي مدير مركز رسائل الطبي، والأستاذ صالح العمري نائب مدير المنظمة العربية للسلام والتنمية، وفهد السهيمي مدير العلاقات العامة بالمنظمة العربية للسلام والتنمية في الرياض، ومحمد قرهم الزهراني، وأمل المنصوري، وحنان القبيلي، ومها حمدان، والإعلامية سلطانة محسن، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية ونجوم السوشيل ميديا.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
08:54 PM

الحرس الوطني و"العربية للسلام" ينفذان حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل

تحت شعار "معكم بدمائنا" وبمشاركة "رسايل الطبى" ورجال الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت المنظمة العربية للسلام والتنمية، وبالتعاون مع برنامج حملات التبرع بالدم بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز رسايل الطبي، وبالشراكة مع فريق رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير، مساء أمس الثلاثاء ١٤٤١/٧/٨هـ؛ مبادرة التبرع بالدم، تحت شعار “معكم بدمائنا”، والتي تهدف لدعم جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، واستقطاب أكبر عدد من المتبرعين، ونشر ثقافة التطوع في المجتمع. وقد تضمنت الحملة العديد من الفعاليات، كما شهدت حضورًا كثيفًا من الزوار.

وكانت الحملة قد شهدت إقبالًا كبيرًا من المتبرعين، وقدم منسوبو بنك الدم جهودًا جبارة مع المتبرعين خلال هذه الحملة؛ حيث أشاد الحضور بهذه الجهود المميزة.

وألقى علي آل عتيق، كلمة رحب فيها بكل من لبّى الدعوة وحضر هذه الليلة في حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل، كما طالب رجال الأعمال والشركات بتقديم الخدمة المجتمعية لجنودنا البواسل، وتقديم وتسهيل كافة الخدمات لهم.

كما تم تكريم صاحبه الإرادة والعزيمة من ذوي الهمم، الأستاذة أشواق العايد، على مشاركتها المتميزة في هذه الحملة.

واشتملت الحملة أيضًا على تواجد ركن للاستشارات، قدمتها الأخصائية النفسية نورا الكليب، وكذلك مشاركة عدد من الأسر المنتجة، كما كان هناك ركن جميل جدًّا للأطفال حاز على إعجاب الزوار؛ حيث اشتمل على أركان للرسم والعديد من الألعاب، بإشراف من الأستاذ محمد الزهراني، الذي قدم الجميع شكرهم وتقديرهم له على جهوده المميزة التي قدمها خلال هذه الحملة.

يشار إلى أن الحملة شارك فيها كلٌّ من: علي آل عتيق مدير المنظمة العربية للسلام والتنمية، وعبدالسلام الأحمد، ورجل الأعمال عبدالله النخيفي، وعمار بن صالح بن قطيان مدرب ومستشار أسري، ونايف بن هديس العنزي مدير مركز رسائل الطبي، والأستاذ صالح العمري نائب مدير المنظمة العربية للسلام والتنمية، وفهد السهيمي مدير العلاقات العامة بالمنظمة العربية للسلام والتنمية في الرياض، ومحمد قرهم الزهراني، وأمل المنصوري، وحنان القبيلي، ومها حمدان، والإعلامية سلطانة محسن، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية ونجوم السوشيل ميديا.

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