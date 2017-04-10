النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

النمسا: 332 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات إلى 319 حالة

سجلت النمسا، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 13337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة.

النمسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
النمسا: 332 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت النمسا، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 13337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:44 PM

النمسا: 332 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات إلى 319 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
407

سجلت النمسا، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 13337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,051
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,209
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,841
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,111

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة