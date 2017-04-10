وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 13337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة.

سجلت النمسا، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة.

النمسا: 332 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-10 سجلت النمسا، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة. وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 13337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 02:44 PM

النمسا: 332 إصابة جديدة بكورونا ارتفاع عدد الوفيات إلى 319 حالة





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سجلت النمسا، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 13337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة.