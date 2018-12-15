الزعاق: اليوم يمكن لأهل الرياض تحديد القِبلة عبر الشمس

كشف الطريقة التي تحدّد بها: كان يستخدمها الفلكيون سابقاً

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أنه يمكن تحديد اتجاه قِبلة الصلاة في منطقة الرياض اليوم؛ مبيناً خطوات عدة لذلك.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم ستغرب الشمس على #الرياض باتجاه القِبلة بالتمام، وهي فرصة سانحة لتحديد القِبلة عليها".

وأضاف الطريقة هي: تنظر إلى الشمس وهي تغرب ومكان غروبها هو اتجاه القبلةـ وهي الطريقة التي كان يستخدمها الفلكيون سابقاً في تحديد الاتجاه.