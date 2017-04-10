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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح سطحية على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "محافظات: أبو عريش، والحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة"، وستستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

مديرية الدفاع المدني جازان تقلبات جوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "محافظات: أبو عريش، والحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة"، وستستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:57 PM

"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح سطحية على محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعديّة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "محافظات: أبو عريش، والحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة"، وستستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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