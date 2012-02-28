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"مدني الباحة" يشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018

فعاليات توعوية وتثقيفية متنوعة ومعارض ونشرات وكتيبات

تشارك المملكة العربية السعودية -ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني- عبر مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مع أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية حول العالم، أعضاءَ المنظمة الدولية للحماية المدنية، يوم غد الخميس، الاحتفالَ باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2018م، تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة".

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن المملكة تشارك دول العالم الاحتفال بهذا اليوم، الذي يحظى برعاية أمير المنطقة.

وأضاف الغامدي أن الاحتفال يشمل العديد من الفعاليات منها: (التدريب على وسائل السلامة، وعقد ورش عمل تحت شعار "نحو بيئة تعليمية آمنة" لمسؤلي ومسؤلات السلامة لجامعة الباحة وكذلك الإدارة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بالمنطقة، واستعراض آليات تحمل شعار اليوم العالمي، ومسرحاً للطفل، مع إلقاء محاضرات توعوية في المواقع التعليمية، واستقبال طلاب المدارس بمواقع الدفاع المدني، وتطبيق خطط الإخلاء بالبيئة التعليمية، ومعارض تثقيفية للجهات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز والهدايا، وتوزيع المطويات والنشرات والكتيبات التوعوية، وتقديم مسرحية توعوية بمشاركة فرقة عيد وسعيد الكوميدية).

وتابع، يسعدنا استقبال جميع الزوار خلال الفترة ١٣- 17/ 6/ ١٤٣٩، ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة وكافة أفرعها بالمحافظات، ترحّب بجميع الزوار والمشاركين وتتمنى للجميع السلامة الدائمة.

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"مدني الباحة" يشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018
سبق

تشارك المملكة العربية السعودية -ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني- عبر مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مع أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية حول العالم، أعضاءَ المنظمة الدولية للحماية المدنية، يوم غد الخميس، الاحتفالَ باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2018م، تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة".

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن المملكة تشارك دول العالم الاحتفال بهذا اليوم، الذي يحظى برعاية أمير المنطقة.

وأضاف الغامدي أن الاحتفال يشمل العديد من الفعاليات منها: (التدريب على وسائل السلامة، وعقد ورش عمل تحت شعار "نحو بيئة تعليمية آمنة" لمسؤلي ومسؤلات السلامة لجامعة الباحة وكذلك الإدارة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بالمنطقة، واستعراض آليات تحمل شعار اليوم العالمي، ومسرحاً للطفل، مع إلقاء محاضرات توعوية في المواقع التعليمية، واستقبال طلاب المدارس بمواقع الدفاع المدني، وتطبيق خطط الإخلاء بالبيئة التعليمية، ومعارض تثقيفية للجهات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز والهدايا، وتوزيع المطويات والنشرات والكتيبات التوعوية، وتقديم مسرحية توعوية بمشاركة فرقة عيد وسعيد الكوميدية).

وتابع، يسعدنا استقبال جميع الزوار خلال الفترة ١٣- 17/ 6/ ١٤٣٩، ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة وكافة أفرعها بالمحافظات، ترحّب بجميع الزوار والمشاركين وتتمنى للجميع السلامة الدائمة.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:34 PM

"مدني الباحة" يشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018

فعاليات توعوية وتثقيفية متنوعة ومعارض ونشرات وكتيبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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تشارك المملكة العربية السعودية -ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني- عبر مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مع أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية حول العالم، أعضاءَ المنظمة الدولية للحماية المدنية، يوم غد الخميس، الاحتفالَ باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2018م، تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة".

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن المملكة تشارك دول العالم الاحتفال بهذا اليوم، الذي يحظى برعاية أمير المنطقة.

وأضاف الغامدي أن الاحتفال يشمل العديد من الفعاليات منها: (التدريب على وسائل السلامة، وعقد ورش عمل تحت شعار "نحو بيئة تعليمية آمنة" لمسؤلي ومسؤلات السلامة لجامعة الباحة وكذلك الإدارة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بالمنطقة، واستعراض آليات تحمل شعار اليوم العالمي، ومسرحاً للطفل، مع إلقاء محاضرات توعوية في المواقع التعليمية، واستقبال طلاب المدارس بمواقع الدفاع المدني، وتطبيق خطط الإخلاء بالبيئة التعليمية، ومعارض تثقيفية للجهات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز والهدايا، وتوزيع المطويات والنشرات والكتيبات التوعوية، وتقديم مسرحية توعوية بمشاركة فرقة عيد وسعيد الكوميدية).

وتابع، يسعدنا استقبال جميع الزوار خلال الفترة ١٣- 17/ 6/ ١٤٣٩، ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة وكافة أفرعها بالمحافظات، ترحّب بجميع الزوار والمشاركين وتتمنى للجميع السلامة الدائمة.

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