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"صحة المدينة" تقف على جاهزية واستعدادات المواقع لموسم حج 1440هـ

استقبلت مركبات النقل الإسعافي المشاركة والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي ويرافقه المساعد لخدمات المرضى بصحة المنطقة الدكتور ناصر الحارثي ومدير إدارة المتابعة بصحة المدينة محمد بن قاسم الردادي اليوم بجولة تفقدية بدأت بمعاينة مركبات العيادات المتنقلة والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وتفقد الدكتور الصبحي خلال الجولة مركبات النقل الإسعافي التي وصلت من مختلف المناطق للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج. كما أكد على أهمية إجراء الصيانات الدورية لجميع المركبات والتأكد من سلامة جميع الملحقات المتوفرة في مركبات النقل الإسعافي لضمان سلامة المنسوبين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.

وتضمنت الجولة الوقوف على الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف، حيث تفقد الدكتور الصبحي مركز الصافية للرعاية الصحية الأولية ومركز ضربات الشمس، بالإضافة إلى مركز باب المجيدي الموسمي.

واطلع الصبحي على الجهود المبذولة لرعاية صحة ضيوف الرحمن، كما وجه بضرورة تلافي جميع الملاحظات بما يسهم بمشيئة الله في تحقيق أعلى معدلات الرضى لدى المستفيدين من الخدمات الصحية.

يذكر إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة منطقة المدينة المنورة قد رصدت زيارة (24748) مستفيدًا لمراكز الرعاية الصحية الأولية وإجمالي (1437) مستفيدًا للمستشفيات، كما أظهرت الإحصائيات (717) حالة نقل إسعافي واجراء (27) عملية جراحية و (8) عمليات قسطرة قلبية لضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع العالم. وبينت الإحصائية بأن إجمالي المستفيدين من العقار الوقائي قد بلغ (53728) حاجًا وزائرًا، وذلك من بداية شهر ذي القعدة لهذا العام.

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"صحة المدينة" تقف على جاهزية واستعدادات المواقع لموسم حج 1440هـ
سبق

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي ويرافقه المساعد لخدمات المرضى بصحة المنطقة الدكتور ناصر الحارثي ومدير إدارة المتابعة بصحة المدينة محمد بن قاسم الردادي اليوم بجولة تفقدية بدأت بمعاينة مركبات العيادات المتنقلة والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وتفقد الدكتور الصبحي خلال الجولة مركبات النقل الإسعافي التي وصلت من مختلف المناطق للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج. كما أكد على أهمية إجراء الصيانات الدورية لجميع المركبات والتأكد من سلامة جميع الملحقات المتوفرة في مركبات النقل الإسعافي لضمان سلامة المنسوبين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.

وتضمنت الجولة الوقوف على الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف، حيث تفقد الدكتور الصبحي مركز الصافية للرعاية الصحية الأولية ومركز ضربات الشمس، بالإضافة إلى مركز باب المجيدي الموسمي.

واطلع الصبحي على الجهود المبذولة لرعاية صحة ضيوف الرحمن، كما وجه بضرورة تلافي جميع الملاحظات بما يسهم بمشيئة الله في تحقيق أعلى معدلات الرضى لدى المستفيدين من الخدمات الصحية.

يذكر إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة منطقة المدينة المنورة قد رصدت زيارة (24748) مستفيدًا لمراكز الرعاية الصحية الأولية وإجمالي (1437) مستفيدًا للمستشفيات، كما أظهرت الإحصائيات (717) حالة نقل إسعافي واجراء (27) عملية جراحية و (8) عمليات قسطرة قلبية لضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع العالم. وبينت الإحصائية بأن إجمالي المستفيدين من العقار الوقائي قد بلغ (53728) حاجًا وزائرًا، وذلك من بداية شهر ذي القعدة لهذا العام.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
04:50 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
07:54 PM

"صحة المدينة" تقف على جاهزية واستعدادات المواقع لموسم حج 1440هـ

استقبلت مركبات النقل الإسعافي المشاركة والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي ويرافقه المساعد لخدمات المرضى بصحة المنطقة الدكتور ناصر الحارثي ومدير إدارة المتابعة بصحة المدينة محمد بن قاسم الردادي اليوم بجولة تفقدية بدأت بمعاينة مركبات العيادات المتنقلة والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وتفقد الدكتور الصبحي خلال الجولة مركبات النقل الإسعافي التي وصلت من مختلف المناطق للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج. كما أكد على أهمية إجراء الصيانات الدورية لجميع المركبات والتأكد من سلامة جميع الملحقات المتوفرة في مركبات النقل الإسعافي لضمان سلامة المنسوبين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.

وتضمنت الجولة الوقوف على الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف، حيث تفقد الدكتور الصبحي مركز الصافية للرعاية الصحية الأولية ومركز ضربات الشمس، بالإضافة إلى مركز باب المجيدي الموسمي.

واطلع الصبحي على الجهود المبذولة لرعاية صحة ضيوف الرحمن، كما وجه بضرورة تلافي جميع الملاحظات بما يسهم بمشيئة الله في تحقيق أعلى معدلات الرضى لدى المستفيدين من الخدمات الصحية.

يذكر إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة منطقة المدينة المنورة قد رصدت زيارة (24748) مستفيدًا لمراكز الرعاية الصحية الأولية وإجمالي (1437) مستفيدًا للمستشفيات، كما أظهرت الإحصائيات (717) حالة نقل إسعافي واجراء (27) عملية جراحية و (8) عمليات قسطرة قلبية لضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع العالم. وبينت الإحصائية بأن إجمالي المستفيدين من العقار الوقائي قد بلغ (53728) حاجًا وزائرًا، وذلك من بداية شهر ذي القعدة لهذا العام.

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