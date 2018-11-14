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أمير الرياض يدشن برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية

بالشراكة مع "لا تترك أثراً" ويتضمن عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية, وذلك في المنتزهات الوطنية وهي (منتزه الزلفي الوطني، منتزه الغاط الوطني، منتزه حريملاء الوطني، منتزه ثادق، منتزه وثيلان بالدلم، منتزه شعيب الحيسية بالعيينة، ومنتزه جبلة بالدوادمي).

ويأتي البرنامج بالشراكة مع برنامج "لا تترك أثراً" ضمن إطار اتفاقية موقعة بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويتضمن البرنامج عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي ويهدف إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية لترسيخ المبادئ والقيم التي تحافظ على المال العام من موارد طبيعية وحماية ممتلكات الدولة من آثار وتراث وطني، وتعزيز سبل مكافحة التخريب أو التدمير لتلك الممتلكات، وتعزيز المسؤولية الوطنية بالترفيه والاستجمام المتوافق مع البيئة، وجعل البرنامج جزءاً من خطط التنمية السياحية وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وتتلخص فكرة البرنامج في تدريب أفراد المجتمع ورواد المناطق الطبيعية على مبادئ البرنامج السبعة من قبل قادة متمرسين ومرخصين مثل "حسن التعامل مع المخلوقات الفطرية بأنواعها كافة"، "المساهمة في الحد من الآثار السلبية لإشعال النار"، "احترام مشاعر السكان والزوار الآخرين"، "والتخلص من النفايات بطريقة سليمة".

ويأتي التعاون بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهدف تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون أي تدهور.

حضر التدشين مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن, ومدير عام البيئة والزارعة والمياه الدكتور ماجد الفراج, وأمين عام مجلس المنطقة عادل الحمدان والمشرفين على البرنامج من الجهتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية
سبق

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية, وذلك في المنتزهات الوطنية وهي (منتزه الزلفي الوطني، منتزه الغاط الوطني، منتزه حريملاء الوطني، منتزه ثادق، منتزه وثيلان بالدلم، منتزه شعيب الحيسية بالعيينة، ومنتزه جبلة بالدوادمي).

ويأتي البرنامج بالشراكة مع برنامج "لا تترك أثراً" ضمن إطار اتفاقية موقعة بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويتضمن البرنامج عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي ويهدف إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية لترسيخ المبادئ والقيم التي تحافظ على المال العام من موارد طبيعية وحماية ممتلكات الدولة من آثار وتراث وطني، وتعزيز سبل مكافحة التخريب أو التدمير لتلك الممتلكات، وتعزيز المسؤولية الوطنية بالترفيه والاستجمام المتوافق مع البيئة، وجعل البرنامج جزءاً من خطط التنمية السياحية وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وتتلخص فكرة البرنامج في تدريب أفراد المجتمع ورواد المناطق الطبيعية على مبادئ البرنامج السبعة من قبل قادة متمرسين ومرخصين مثل "حسن التعامل مع المخلوقات الفطرية بأنواعها كافة"، "المساهمة في الحد من الآثار السلبية لإشعال النار"، "احترام مشاعر السكان والزوار الآخرين"، "والتخلص من النفايات بطريقة سليمة".

ويأتي التعاون بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهدف تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون أي تدهور.

حضر التدشين مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن, ومدير عام البيئة والزارعة والمياه الدكتور ماجد الفراج, وأمين عام مجلس المنطقة عادل الحمدان والمشرفين على البرنامج من الجهتين.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:20 PM

أمير الرياض يدشن برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية

بالشراكة مع "لا تترك أثراً" ويتضمن عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية, وذلك في المنتزهات الوطنية وهي (منتزه الزلفي الوطني، منتزه الغاط الوطني، منتزه حريملاء الوطني، منتزه ثادق، منتزه وثيلان بالدلم، منتزه شعيب الحيسية بالعيينة، ومنتزه جبلة بالدوادمي).

ويأتي البرنامج بالشراكة مع برنامج "لا تترك أثراً" ضمن إطار اتفاقية موقعة بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويتضمن البرنامج عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي ويهدف إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية لترسيخ المبادئ والقيم التي تحافظ على المال العام من موارد طبيعية وحماية ممتلكات الدولة من آثار وتراث وطني، وتعزيز سبل مكافحة التخريب أو التدمير لتلك الممتلكات، وتعزيز المسؤولية الوطنية بالترفيه والاستجمام المتوافق مع البيئة، وجعل البرنامج جزءاً من خطط التنمية السياحية وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وتتلخص فكرة البرنامج في تدريب أفراد المجتمع ورواد المناطق الطبيعية على مبادئ البرنامج السبعة من قبل قادة متمرسين ومرخصين مثل "حسن التعامل مع المخلوقات الفطرية بأنواعها كافة"، "المساهمة في الحد من الآثار السلبية لإشعال النار"، "احترام مشاعر السكان والزوار الآخرين"، "والتخلص من النفايات بطريقة سليمة".

ويأتي التعاون بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهدف تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون أي تدهور.

حضر التدشين مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن, ومدير عام البيئة والزارعة والمياه الدكتور ماجد الفراج, وأمين عام مجلس المنطقة عادل الحمدان والمشرفين على البرنامج من الجهتين.

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