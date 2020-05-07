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مصابو "كورونا" بإيران يتجاوزون الـ103 آلاف

وضْع هش بفعل تصاعد عدد الإصابات في خوزستان

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة و1485 إصابة بفيروس كورونا، خلال الــ24 ساعة الماضية؛ مشيرة إلى أن إقليم خوزستان يشهد وضعًا هشًّا بفعل تصاعد عدد الإصابات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 1680 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 103135.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية بحسب "روسيا اليوم" عن تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 78 حالة وفاة في اليوم السابق؛ مما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 6486.

ولفتت الوزارة إلى أن 2728 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 82744 حالة شفاء.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، أنها أجرت 544702 فحص تشخيص فيروس كورونا حتى اليوم.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد استقرارًا في أوضاع غالبية الأقاليم الإيرانية باستثناء إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد، الذي يشهد وضعًا هشًّا ويسجل تصاعدًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

إيران فيروس كورونا الجديد

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مصابو "كورونا" بإيران يتجاوزون الـ103 آلاف
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة و1485 إصابة بفيروس كورونا، خلال الــ24 ساعة الماضية؛ مشيرة إلى أن إقليم خوزستان يشهد وضعًا هشًّا بفعل تصاعد عدد الإصابات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 1680 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 103135.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية بحسب "روسيا اليوم" عن تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 78 حالة وفاة في اليوم السابق؛ مما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 6486.

ولفتت الوزارة إلى أن 2728 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 82744 حالة شفاء.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، أنها أجرت 544702 فحص تشخيص فيروس كورونا حتى اليوم.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد استقرارًا في أوضاع غالبية الأقاليم الإيرانية باستثناء إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد، الذي يشهد وضعًا هشًّا ويسجل تصاعدًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:44 PM

مصابو "كورونا" بإيران يتجاوزون الـ103 آلاف

وضْع هش بفعل تصاعد عدد الإصابات في خوزستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة و1485 إصابة بفيروس كورونا، خلال الــ24 ساعة الماضية؛ مشيرة إلى أن إقليم خوزستان يشهد وضعًا هشًّا بفعل تصاعد عدد الإصابات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 1680 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 103135.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية بحسب "روسيا اليوم" عن تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 78 حالة وفاة في اليوم السابق؛ مما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 6486.

ولفتت الوزارة إلى أن 2728 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 82744 حالة شفاء.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، أنها أجرت 544702 فحص تشخيص فيروس كورونا حتى اليوم.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد استقرارًا في أوضاع غالبية الأقاليم الإيرانية باستثناء إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد، الذي يشهد وضعًا هشًّا ويسجل تصاعدًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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