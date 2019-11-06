"مُساند": هذه الجنسية الاكثر طلباً في قطاع العمالة المنزلية لشهر أكتوبر

نشرته الشهرية كشفت عن الأقل تكلفة والأعلى .. من 7 إلى 18 ألف ريال

أصدر برنامج "مُساند"، الثلاثاء، النشرة الدورية الشهرية للبرنامج التي تتضمن أرقاماً ومؤشرات عن حالة قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تفاصيل عن متوسط المدد الزمينة لأفضل مكاتب الاستقدام، وآلية تعاملها مع الطلبات الواردة إليها، ومتوسط التكلفة المادية لأقل المكاتب خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح البرنامج أن 47% من طلبات استقدام العمالة المنزلية التي تمّ التعامل معها خلال الشهر الماضي هي لمهنة عاملة منزلية، فيما جاءت بعدها مهنة سائق خاص بنسبة 34%، وعامل منزلي بنسبة 17%، ومثلت 2% مهناً أخرى متعلقة بهذا القطاع، مشيراً إلى أن الجنسية البنجلاديشية تُعد من أكثر الجنسيات طلباً في قطاع العمالة المنزلية بنسبة تتجاوز 21%، تليها الجنسية الفلبينية بـ 20%، ثم الباكستانية 13%، والهندية 12%، وتوزعت النسبة المتبقية أي ما يُمثل 31% على عدد من الجنسيات المختلفة.

وبحسب النشرة الشهرية لـ"مُساند"، فقد بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من دولتَي بنجلاديش وأوغندا نحو 7 آلاف ريال، و7800 ريال للاستقدام من دولة كينيا، في حين بلغت تكلفة الاستقدام الأقل من الفلبين 14 ألف ريال، وأما الهند وفيتنام وسريلانكا فقد قاربت 18 ألف ريال، وسجلت أسرع مكاتب الاستقدام معدلاً يراوح بين 24 و27 يوماً لاكتمال عملية الاستقدام من هذه الدول.

يُذكر أن برنامج "مُساند" يُصدر -بشكل شهري- نشرة دورية يقدم من خلالها أحدث الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بقطاع استقدام العمالة المنزلية، ويتيح البرنامج من خلال بوابته الإلكترونية عديداً من الخدمات التي تمكّن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما يتيح من خلال البوابة معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة التي تُقدم عديداً من العروض لعملائها، ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar