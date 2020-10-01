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شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

عبر نشرات الأخبار الرئيسية رصد الجولة

شارك التلفزيون الرسمي بجمهورية مصر العربية عبر قطاع الأخبار بتغطية الجولة الافتراضية التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس للمواقيت ومرافقها ومكاتب التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة للوقوف والاطمئنان على اكتمال جاهزيّتها لاستقبال المعتمرين تنفيذاً للأمر السامي الكريم بإعادة فتح العُمرة تدريجيّاً في ظل جائحة كورونا.

وعرض التلفزيون المصري عبر نشرات الأخبار بالقناة الفضائية الرسمية تفاصيل الجولة التي رصدت الاستعدادات التي قامت بها وزارة الشؤون الإسلامية في تجهيز كافة المواقيت لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الجولة حظيت بمشاركة عدد من ممثلي القنوات والصحف الدولية والسعودية بالجولة الافتراضية في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على ما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات متميزة تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الإمكانيّات والتسهيلات لينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بكل يسر وطمأنينة.

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شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة
سبق

شارك التلفزيون الرسمي بجمهورية مصر العربية عبر قطاع الأخبار بتغطية الجولة الافتراضية التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس للمواقيت ومرافقها ومكاتب التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة للوقوف والاطمئنان على اكتمال جاهزيّتها لاستقبال المعتمرين تنفيذاً للأمر السامي الكريم بإعادة فتح العُمرة تدريجيّاً في ظل جائحة كورونا.

وعرض التلفزيون المصري عبر نشرات الأخبار بالقناة الفضائية الرسمية تفاصيل الجولة التي رصدت الاستعدادات التي قامت بها وزارة الشؤون الإسلامية في تجهيز كافة المواقيت لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الجولة حظيت بمشاركة عدد من ممثلي القنوات والصحف الدولية والسعودية بالجولة الافتراضية في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على ما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات متميزة تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الإمكانيّات والتسهيلات لينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بكل يسر وطمأنينة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
05:54 PM

شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

عبر نشرات الأخبار الرئيسية رصد الجولة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,701

شارك التلفزيون الرسمي بجمهورية مصر العربية عبر قطاع الأخبار بتغطية الجولة الافتراضية التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس للمواقيت ومرافقها ومكاتب التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة للوقوف والاطمئنان على اكتمال جاهزيّتها لاستقبال المعتمرين تنفيذاً للأمر السامي الكريم بإعادة فتح العُمرة تدريجيّاً في ظل جائحة كورونا.

وعرض التلفزيون المصري عبر نشرات الأخبار بالقناة الفضائية الرسمية تفاصيل الجولة التي رصدت الاستعدادات التي قامت بها وزارة الشؤون الإسلامية في تجهيز كافة المواقيت لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الجولة حظيت بمشاركة عدد من ممثلي القنوات والصحف الدولية والسعودية بالجولة الافتراضية في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على ما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات متميزة تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الإمكانيّات والتسهيلات لينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بكل يسر وطمأنينة.

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