بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تم منح الدكتورة نوفا بنت العفري العنزي “وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة”؛ لتميزها في طب الأطفال وإدارة المستشفيات والجودة.
منح "نوفا العنزي" وسام الملك فهد
بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تم منح الدكتورة نوفا بنت العفري العنزي “وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة”؛ لتميزها في طب الأطفال وإدارة المستشفيات والجودة.
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منح "نوفا العنزي" وسام الملك فهدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-24
بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تم منح الدكتورة نوفا بنت العفري العنزي “وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة”؛ لتميزها في طب الأطفال وإدارة المستشفيات والجودة.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:38 PM
منح "نوفا العنزي" وسام الملك فهد
بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تم منح الدكتورة نوفا بنت العفري العنزي “وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة”؛ لتميزها في طب الأطفال وإدارة المستشفيات والجودة.
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