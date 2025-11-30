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ديوان المظالم يدمج خدمات إيداع وتبادل المذكرات في خدمة واحدة بمنصة "معين" الرقمية

ليصبح الاسم الجديد لأيقونة الخدمة "إيداع وتبادل المذكرات" تشتمل على جميع المذكرات

قام ديوان المظالم بتحديث خدمة تبادل المذكرات في منصة معين الرقمية، حيث تضمن التحديث الجديد للخدمة دمج خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى مع خدمة تبادل المذكرات؛ ليصبح الاسم الجديد لأيقونة الخدمة (إيداع وتبادل المذكرات) تشتمل على جميع المذكرات المقدمة من أطراف الدعاوى، وتتيح إيداع مذكرات الدفاع الأولى من المدعى عليهم في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية، إضافة إلى تبادل المذكرات ومرفقاتها في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

ويسعى ديوان المظالم بعد أن أتمّ التحول الرقمي الكامل لإجراءات التقاضي؛ إلى تيسير وتطوير خدماته الإلكترونية، بما ينعكس على الملفات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية، التي تقوم بشكل آلي بتنبيه الطرف الآخر في الدعوى بوجود مذكرات، وإمكانية الرد عليها في سبيل تهيئة الدعوى قبل الجلسات القضائية؛ ما يُسهم بشكل ملحوظ في تقليص أمد التقاضي.

يأتي هذا التحديث لخدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين الرقمية، في إطار سعي ديوان المظالم الدائم لتطوير خدماته الرقمية وتحديثها من خلال تقارير المراجعة الدورية، واستطلاع الآراء التي تقوم بها فرق التطوير بديوان المظالم ويشرف عليها مباشرة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ وتستقي بيانات تقاريرها من مستخدمي الخدمات والمنصات مباشرة.

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ديوان المظالم يدمج خدمات إيداع وتبادل المذكرات في خدمة واحدة بمنصة "معين" الرقمية
سبق

قام ديوان المظالم بتحديث خدمة تبادل المذكرات في منصة معين الرقمية، حيث تضمن التحديث الجديد للخدمة دمج خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى مع خدمة تبادل المذكرات؛ ليصبح الاسم الجديد لأيقونة الخدمة (إيداع وتبادل المذكرات) تشتمل على جميع المذكرات المقدمة من أطراف الدعاوى، وتتيح إيداع مذكرات الدفاع الأولى من المدعى عليهم في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية، إضافة إلى تبادل المذكرات ومرفقاتها في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

ويسعى ديوان المظالم بعد أن أتمّ التحول الرقمي الكامل لإجراءات التقاضي؛ إلى تيسير وتطوير خدماته الإلكترونية، بما ينعكس على الملفات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية، التي تقوم بشكل آلي بتنبيه الطرف الآخر في الدعوى بوجود مذكرات، وإمكانية الرد عليها في سبيل تهيئة الدعوى قبل الجلسات القضائية؛ ما يُسهم بشكل ملحوظ في تقليص أمد التقاضي.

يأتي هذا التحديث لخدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين الرقمية، في إطار سعي ديوان المظالم الدائم لتطوير خدماته الرقمية وتحديثها من خلال تقارير المراجعة الدورية، واستطلاع الآراء التي تقوم بها فرق التطوير بديوان المظالم ويشرف عليها مباشرة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ وتستقي بيانات تقاريرها من مستخدمي الخدمات والمنصات مباشرة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:40 AM

ديوان المظالم يدمج خدمات إيداع وتبادل المذكرات في خدمة واحدة بمنصة "معين" الرقمية

ليصبح الاسم الجديد لأيقونة الخدمة "إيداع وتبادل المذكرات" تشتمل على جميع المذكرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام ديوان المظالم بتحديث خدمة تبادل المذكرات في منصة معين الرقمية، حيث تضمن التحديث الجديد للخدمة دمج خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى مع خدمة تبادل المذكرات؛ ليصبح الاسم الجديد لأيقونة الخدمة (إيداع وتبادل المذكرات) تشتمل على جميع المذكرات المقدمة من أطراف الدعاوى، وتتيح إيداع مذكرات الدفاع الأولى من المدعى عليهم في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية، إضافة إلى تبادل المذكرات ومرفقاتها في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

ويسعى ديوان المظالم بعد أن أتمّ التحول الرقمي الكامل لإجراءات التقاضي؛ إلى تيسير وتطوير خدماته الإلكترونية، بما ينعكس على الملفات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية، التي تقوم بشكل آلي بتنبيه الطرف الآخر في الدعوى بوجود مذكرات، وإمكانية الرد عليها في سبيل تهيئة الدعوى قبل الجلسات القضائية؛ ما يُسهم بشكل ملحوظ في تقليص أمد التقاضي.

يأتي هذا التحديث لخدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين الرقمية، في إطار سعي ديوان المظالم الدائم لتطوير خدماته الرقمية وتحديثها من خلال تقارير المراجعة الدورية، واستطلاع الآراء التي تقوم بها فرق التطوير بديوان المظالم ويشرف عليها مباشرة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ وتستقي بيانات تقاريرها من مستخدمي الخدمات والمنصات مباشرة.

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