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"صحة عسير" تطلق خدمة التطعيم في المنازل

بالتعاون مع تطبيق "كريم"

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، مساء اليوم، خدمة لتطعيم المواطنين في منازلهم ضد الإنفلونزا الموسمية.

يأتي ذلك، بالتعاون مع تطبيق "كريم"، بحيث يقوم رب الأسرة الراغب في ذلك بطلب الخدمة من التطبيق ليصل إليهم الفريق الطبي ويقوم بتطعيم أفراد الأسرة، وذلك خلال الفترة من (٧-١٣ نوفمبر ومن الساعة ٤-١٠ مساءً).

وكانت وزارة الصحة فعّلت "#خدمة_تطعيم" في عدد من مناطق المملكة، ومن ضمنها منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة عسير" عبدالعزيز آل شايع، أن التطعيم هذا العام سيفعل بشكل مكثف؛ للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وأشار إلى أن "الصحة" سوف تطلق أيضاً حملة تطعيم في مجمع الراشد مول بدءاً من يوم غدِ الخميس، لمدة ثلاثة أيام، وذلك بتوجيهات ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عائض العسيري.

وأضاف: جميع فئات المجتمع مدعوة لتلقي التطعيم، وهو متاح في المراكز الصحية مجاناً، وتتأكد أهمية أخذ اللقاح للفئات التي تعبر أكثر حاجة لذلك وهم الأطفال والحوامل وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، والعاملون في المجال الصحي والمصابون بنقص المناعة.

وشددت "الصحة" على أن اللقاح يقي -بإذن الله تعالى- من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة كبيرة جداً، كما أنه يُعتبر آمناً للمرأة الحامل، ويسهم في وقايتها من الإنفلونزا، ووقاية المولود حتى سن ٦ أشهر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة عسير" تطلق خدمة التطعيم في المنازل
سبق

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، مساء اليوم، خدمة لتطعيم المواطنين في منازلهم ضد الإنفلونزا الموسمية.

يأتي ذلك، بالتعاون مع تطبيق "كريم"، بحيث يقوم رب الأسرة الراغب في ذلك بطلب الخدمة من التطبيق ليصل إليهم الفريق الطبي ويقوم بتطعيم أفراد الأسرة، وذلك خلال الفترة من (٧-١٣ نوفمبر ومن الساعة ٤-١٠ مساءً).

وكانت وزارة الصحة فعّلت "#خدمة_تطعيم" في عدد من مناطق المملكة، ومن ضمنها منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة عسير" عبدالعزيز آل شايع، أن التطعيم هذا العام سيفعل بشكل مكثف؛ للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وأشار إلى أن "الصحة" سوف تطلق أيضاً حملة تطعيم في مجمع الراشد مول بدءاً من يوم غدِ الخميس، لمدة ثلاثة أيام، وذلك بتوجيهات ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عائض العسيري.

وأضاف: جميع فئات المجتمع مدعوة لتلقي التطعيم، وهو متاح في المراكز الصحية مجاناً، وتتأكد أهمية أخذ اللقاح للفئات التي تعبر أكثر حاجة لذلك وهم الأطفال والحوامل وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، والعاملون في المجال الصحي والمصابون بنقص المناعة.

وشددت "الصحة" على أن اللقاح يقي -بإذن الله تعالى- من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة كبيرة جداً، كما أنه يُعتبر آمناً للمرأة الحامل، ويسهم في وقايتها من الإنفلونزا، ووقاية المولود حتى سن ٦ أشهر.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
04:59 PM

"صحة عسير" تطلق خدمة التطعيم في المنازل

بالتعاون مع تطبيق "كريم"

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محمد طيران - عسير
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تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، مساء اليوم، خدمة لتطعيم المواطنين في منازلهم ضد الإنفلونزا الموسمية.

يأتي ذلك، بالتعاون مع تطبيق "كريم"، بحيث يقوم رب الأسرة الراغب في ذلك بطلب الخدمة من التطبيق ليصل إليهم الفريق الطبي ويقوم بتطعيم أفراد الأسرة، وذلك خلال الفترة من (٧-١٣ نوفمبر ومن الساعة ٤-١٠ مساءً).

وكانت وزارة الصحة فعّلت "#خدمة_تطعيم" في عدد من مناطق المملكة، ومن ضمنها منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة عسير" عبدالعزيز آل شايع، أن التطعيم هذا العام سيفعل بشكل مكثف؛ للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وأشار إلى أن "الصحة" سوف تطلق أيضاً حملة تطعيم في مجمع الراشد مول بدءاً من يوم غدِ الخميس، لمدة ثلاثة أيام، وذلك بتوجيهات ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عائض العسيري.

وأضاف: جميع فئات المجتمع مدعوة لتلقي التطعيم، وهو متاح في المراكز الصحية مجاناً، وتتأكد أهمية أخذ اللقاح للفئات التي تعبر أكثر حاجة لذلك وهم الأطفال والحوامل وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، والعاملون في المجال الصحي والمصابون بنقص المناعة.

وشددت "الصحة" على أن اللقاح يقي -بإذن الله تعالى- من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة كبيرة جداً، كما أنه يُعتبر آمناً للمرأة الحامل، ويسهم في وقايتها من الإنفلونزا، ووقاية المولود حتى سن ٦ أشهر.

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