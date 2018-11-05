شرطة العاصمة المقدسة تنظّم ورشة عن "الجودة"

"الفتياني" ألقى محاضرة حول دورها في بناء الثقة

نظمت شرطة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع ممثل المجلس السعودي للجودة وهيئة المواصفات والمقاييس الدكتور هاني فتياني، ورشة عمل لجميع الإدارات والشعب والمراكز بشرطة العاصمة المقدسة لنشر ثقافة وتوعية الجودة.

وعقدت الورشة بمبنى المديرية بكدي، برعاية وحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي.

وألقى "فتياني" محاضرة بعنوان "الجودة أساسها الثقة"، (Quality: A Question OF TRUST)، تهدف إلى الارتقاء بالعاملين بالجهاز الأمني لتقديم خدمات أمنية وإنسانية متميزة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة على صعيد تحقيق رضى العميل سواء كان مواطناً أو مقيماً أو من ضيوف الرحمن.

من جهته، أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة أهمية الجودة في مختلف مجالات العمل الأمني بالشرطة والقطاعات الأمنية الأخرى حتى يتحقق شرف المكان والزمان مع أهمية التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتنفيذ الآلية المناسبة لتحقيق الرسالة والرؤية.

وقال "العصيمي": حصول شرطة العاصمة المقدسة على شهادة الآيزو يمثل المرحلة الأولى، وسيستمر العمل في المرحلة القادمة لتغطية جميع الإدارات والشعب فضلاً عما سبق إنجازه في مراكز الشرط لضمان استمرار تميز الخدمات المقدمة لكافة الشرائح.