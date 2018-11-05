النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة العاصمة المقدسة تنظّم ورشة عن "الجودة"

"الفتياني" ألقى محاضرة حول دورها في بناء الثقة

نظمت شرطة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع ممثل المجلس السعودي للجودة وهيئة المواصفات والمقاييس الدكتور هاني فتياني، ورشة عمل لجميع الإدارات والشعب والمراكز بشرطة العاصمة المقدسة لنشر ثقافة وتوعية الجودة.

وعقدت الورشة بمبنى المديرية بكدي، برعاية وحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي.

وألقى "فتياني" محاضرة بعنوان "الجودة أساسها الثقة"، (Quality: A Question OF TRUST)، تهدف إلى الارتقاء بالعاملين بالجهاز الأمني لتقديم خدمات أمنية وإنسانية متميزة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة على صعيد تحقيق رضى العميل سواء كان مواطناً أو مقيماً أو من ضيوف الرحمن.

من جهته، أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة أهمية الجودة في مختلف مجالات العمل الأمني بالشرطة والقطاعات الأمنية الأخرى حتى يتحقق شرف المكان والزمان مع أهمية التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتنفيذ الآلية المناسبة لتحقيق الرسالة والرؤية.

وقال "العصيمي": حصول شرطة العاصمة المقدسة على شهادة الآيزو يمثل المرحلة الأولى، وسيستمر العمل في المرحلة القادمة لتغطية جميع الإدارات والشعب فضلاً عما سبق إنجازه في مراكز الشرط لضمان استمرار تميز الخدمات المقدمة لكافة الشرائح.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شرطة العاصمة المقدسة تنظّم ورشة عن "الجودة"
سبق

نظمت شرطة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع ممثل المجلس السعودي للجودة وهيئة المواصفات والمقاييس الدكتور هاني فتياني، ورشة عمل لجميع الإدارات والشعب والمراكز بشرطة العاصمة المقدسة لنشر ثقافة وتوعية الجودة.

وعقدت الورشة بمبنى المديرية بكدي، برعاية وحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي.

وألقى "فتياني" محاضرة بعنوان "الجودة أساسها الثقة"، (Quality: A Question OF TRUST)، تهدف إلى الارتقاء بالعاملين بالجهاز الأمني لتقديم خدمات أمنية وإنسانية متميزة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة على صعيد تحقيق رضى العميل سواء كان مواطناً أو مقيماً أو من ضيوف الرحمن.

من جهته، أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة أهمية الجودة في مختلف مجالات العمل الأمني بالشرطة والقطاعات الأمنية الأخرى حتى يتحقق شرف المكان والزمان مع أهمية التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتنفيذ الآلية المناسبة لتحقيق الرسالة والرؤية.

وقال "العصيمي": حصول شرطة العاصمة المقدسة على شهادة الآيزو يمثل المرحلة الأولى، وسيستمر العمل في المرحلة القادمة لتغطية جميع الإدارات والشعب فضلاً عما سبق إنجازه في مراكز الشرط لضمان استمرار تميز الخدمات المقدمة لكافة الشرائح.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
05:24 PM

شرطة العاصمة المقدسة تنظّم ورشة عن "الجودة"

"الفتياني" ألقى محاضرة حول دورها في بناء الثقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
786

نظمت شرطة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع ممثل المجلس السعودي للجودة وهيئة المواصفات والمقاييس الدكتور هاني فتياني، ورشة عمل لجميع الإدارات والشعب والمراكز بشرطة العاصمة المقدسة لنشر ثقافة وتوعية الجودة.

وعقدت الورشة بمبنى المديرية بكدي، برعاية وحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي.

وألقى "فتياني" محاضرة بعنوان "الجودة أساسها الثقة"، (Quality: A Question OF TRUST)، تهدف إلى الارتقاء بالعاملين بالجهاز الأمني لتقديم خدمات أمنية وإنسانية متميزة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة على صعيد تحقيق رضى العميل سواء كان مواطناً أو مقيماً أو من ضيوف الرحمن.

من جهته، أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة أهمية الجودة في مختلف مجالات العمل الأمني بالشرطة والقطاعات الأمنية الأخرى حتى يتحقق شرف المكان والزمان مع أهمية التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتنفيذ الآلية المناسبة لتحقيق الرسالة والرؤية.

وقال "العصيمي": حصول شرطة العاصمة المقدسة على شهادة الآيزو يمثل المرحلة الأولى، وسيستمر العمل في المرحلة القادمة لتغطية جميع الإدارات والشعب فضلاً عما سبق إنجازه في مراكز الشرط لضمان استمرار تميز الخدمات المقدمة لكافة الشرائح.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,931
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة