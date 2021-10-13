"تطوير القيادات الإدارية" توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"

الحافظ: نهدف لتطوير برامج رائدة للقيادات العليا والواعدة وبناء القدرات الوطنية

وقع معهد الإدارة العامة ممثلاً بأكاديمية تطوير القيادات الإدارية اتفاقية تعاون استراتيجي مع الجامعة السنغافورية الوطنية ممثلة "بكلية لي كوان يو" للسياسة العامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور عبدالله بن أحمد حافظ، أن الأكاديمية تعمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لبناء وتوطين منظومة التطوير القيادي في المملكة من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المتميزة موجهة للقيادات الإدارية تنطلق من منهجية علمية وشراكات محلية وعالمية رائدة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

وأردف قائلاً: نعمل في الاكاديمية بإشراف من مدير عام المعهد على تنفيذ ركيزة هامة من ركائز استراتيجية معهد الإدارة العامة والتي تعنى بتطوير القيادات الإدارية، وبدأنا ببناء شراكات استراتيجية عالمية منها توقيع اتفاقية بناء و تطوير القيادات الإدارية مع كلية لي كوان يو بالجامعة الوطنية السنغافورية و الحاصلة الأخيرة على المرتبة ( 11 ) عالمياً، والأولى آسيوياً، وذلك بحسب تصنيف QS World University Rankings ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في برامج التطوير القيادي ، إذ تتضمن أبرز أهدافها:



1- تطوير برامج رائدة للقيادات العليا و الواعدة تتضمن حالات دراسية محلية بخبرة عالمية تعكس الواقع المحلي وتدعم الهوية الوطنية لبرامج التطوير القيادي.

2- توطين منظومة التطوير القيادي من خلال بناء القدرات الوطنية بالاستفادة من الخبرات العالمية لضمان استدامة أعمال الأكاديمية، ويأتي نقل المعرفة وتوطينها كجزء أساسي لهذه الاتفاقية.

وسعيا من الأكاديمية إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات وأنشطة التطوير القيادي، نعمل حاليا بالإضافة إلى هذه الاتفاقية على شراكات مع جهات عالمية تعتبر الأفضل في مجالها فيما يتعلق بخدمات التقييم والتطوير القيادي والكوتشنج مستهدفة بذلك توطين كافة خدماتها.

وقدم الدكتور حافظ بالغ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، على ما يوليانه من اهتمام ودعم لا محدود لكافة قطاعات الدولة. ومن ذلك الاهتمام الكبير بتطوير القيادات الإدارية، بما من شأنه ان يخلق قيادات قادرة على دفع عجلة التنمية وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .