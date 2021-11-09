النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن العراقي يقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً شمال بغداد

المخابرات رصدت تحرّكاته

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، قتل مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً بمنطقة الطارمية شمال بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أنه بعملية نوعية، وبتنسيق استخباري عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكّنت قوة مشتركة من استخبارات لواء 59 فرقة المشاة السادسة، ومفرزة من الأمن الوطني، من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية بعد متابعة ورصد تحركاته.

وبيّنت أنه جرى تفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمن العراقي يقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً شمال بغداد
سبق

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، قتل مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً بمنطقة الطارمية شمال بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أنه بعملية نوعية، وبتنسيق استخباري عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكّنت قوة مشتركة من استخبارات لواء 59 فرقة المشاة السادسة، ومفرزة من الأمن الوطني، من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية بعد متابعة ورصد تحركاته.

وبيّنت أنه جرى تفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
02:38 PM

الأمن العراقي يقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً شمال بغداد

المخابرات رصدت تحرّكاته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
991

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، قتل مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً بمنطقة الطارمية شمال بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أنه بعملية نوعية، وبتنسيق استخباري عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكّنت قوة مشتركة من استخبارات لواء 59 فرقة المشاة السادسة، ومفرزة من الأمن الوطني، من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية بعد متابعة ورصد تحركاته.

وبيّنت أنه جرى تفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة