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خلال الربع الثاني من 2021م.. أمانة المدينة تعتمد 14 مخططًا عمرانيًّا جديدًا

تأتي في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، 14 مخططا عمرانيًّا في نطاق المدينة المنورة؛ وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت 1497678.35 مترًا مربعًا.

ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 3078 قطعة سكنية، و14 قطعة مخصصة للحدائق، و16 للمدارس، و25 قطعة للمساجد، بجانب 5 قطع لرياض الأطفال، و7 قطع أخرى للمراكز الصحية، و13 قطعة للمرافق الصناعية، وقطعتين للمرافق الحكومية؛ في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

وجاء ذلك بعد التأكد من أن المخططات المعتمدة متوافقة مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، التي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.

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خلال الربع الثاني من 2021م.. أمانة المدينة تعتمد 14 مخططًا عمرانيًّا جديدًا
سبق

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، 14 مخططا عمرانيًّا في نطاق المدينة المنورة؛ وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت 1497678.35 مترًا مربعًا.

ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 3078 قطعة سكنية، و14 قطعة مخصصة للحدائق، و16 للمدارس، و25 قطعة للمساجد، بجانب 5 قطع لرياض الأطفال، و7 قطع أخرى للمراكز الصحية، و13 قطعة للمرافق الصناعية، وقطعتين للمرافق الحكومية؛ في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

وجاء ذلك بعد التأكد من أن المخططات المعتمدة متوافقة مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، التي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:53 PM

خلال الربع الثاني من 2021م.. أمانة المدينة تعتمد 14 مخططًا عمرانيًّا جديدًا

تأتي في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، 14 مخططا عمرانيًّا في نطاق المدينة المنورة؛ وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت 1497678.35 مترًا مربعًا.

ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 3078 قطعة سكنية، و14 قطعة مخصصة للحدائق، و16 للمدارس، و25 قطعة للمساجد، بجانب 5 قطع لرياض الأطفال، و7 قطع أخرى للمراكز الصحية، و13 قطعة للمرافق الصناعية، وقطعتين للمرافق الحكومية؛ في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

وجاء ذلك بعد التأكد من أن المخططات المعتمدة متوافقة مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، التي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.

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