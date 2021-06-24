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"صحة عسير" تؤكد: مغادرة 8 مصابين في "حادثة مطار أبها" المستشفى

بعد تماثلهم للشفاء ولا زال البقية يخضعون للرعاية الطبية

كشف متحدث "صحة عسير" عبدالعزيز آل شايع، عن خروج ثماني حالات من مصابي حادثة مطار أبها، بعد استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ولله الحمد، فيما لا زال البقية يحظون بالرعاية الطبية المناسبة.

وكانت "صحة عسير" أوضحت في بيان لها، أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل تلك الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وقالت حينها إنه نتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة: (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية ،و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء وكذلك طفلان، ونقلت جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، حيث غادر منهم (3)، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأشارت إلى أن صحة المنطقة تعكف على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين، مشيرة إلى تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير" تؤكد: مغادرة 8 مصابين في "حادثة مطار أبها" المستشفى
سبق

كشف متحدث "صحة عسير" عبدالعزيز آل شايع، عن خروج ثماني حالات من مصابي حادثة مطار أبها، بعد استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ولله الحمد، فيما لا زال البقية يحظون بالرعاية الطبية المناسبة.

وكانت "صحة عسير" أوضحت في بيان لها، أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل تلك الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وقالت حينها إنه نتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة: (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية ،و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء وكذلك طفلان، ونقلت جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، حيث غادر منهم (3)، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأشارت إلى أن صحة المنطقة تعكف على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين، مشيرة إلى تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:59 PM

"صحة عسير" تؤكد: مغادرة 8 مصابين في "حادثة مطار أبها" المستشفى

بعد تماثلهم للشفاء ولا زال البقية يخضعون للرعاية الطبية

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محمد طيران - عسير
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كشف متحدث "صحة عسير" عبدالعزيز آل شايع، عن خروج ثماني حالات من مصابي حادثة مطار أبها، بعد استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ولله الحمد، فيما لا زال البقية يحظون بالرعاية الطبية المناسبة.

وكانت "صحة عسير" أوضحت في بيان لها، أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل تلك الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وقالت حينها إنه نتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة: (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية ،و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء وكذلك طفلان، ونقلت جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، حيث غادر منهم (3)، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأشارت إلى أن صحة المنطقة تعكف على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين، مشيرة إلى تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

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