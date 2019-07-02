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"بلومبيرغ": الاقتصاد السعودي يسجل أرقاماً إيجابية لم يشهدها منذ سنوات

قالت: النمو غير النفطي في المملكة تجاوز مرحلة التذبذب

أكدت وكالة بلومبيرغ، عبر رسم بياني أن النمو غير النفطي للاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح، مسجّلاً رقماً عالياً شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك قبل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط بالفعل على النشاط الاقتصادي.

وقالت بلومبيرغ، إن النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية كان متذبذباً منذ عام 2016، حيث توسع بنسبة تقل عن 2.5٪، لكن أحدث البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لاختراق هذه العتبة؛ لأن التحفيز المالي بات واضحاً أخيرًا في أرقام النمو.

ونشرت بلومبيرغ رسماً بيانياً يوضح النمو غير النفطي في الربع الثاني بالاقتصاد السعودي، مرجحة أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 2.6٪ هذا العام، مرتفعًا من 2.1٪ في عام 2018، وذلك بفضل التحفيز المالي، وانخفاض السحب من السياسة النقدية وتحسين الاستهلاك الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرغ": الاقتصاد السعودي يسجل أرقاماً إيجابية لم يشهدها منذ سنوات
سبق

أكدت وكالة بلومبيرغ، عبر رسم بياني أن النمو غير النفطي للاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح، مسجّلاً رقماً عالياً شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك قبل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط بالفعل على النشاط الاقتصادي.

وقالت بلومبيرغ، إن النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية كان متذبذباً منذ عام 2016، حيث توسع بنسبة تقل عن 2.5٪، لكن أحدث البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لاختراق هذه العتبة؛ لأن التحفيز المالي بات واضحاً أخيرًا في أرقام النمو.

ونشرت بلومبيرغ رسماً بيانياً يوضح النمو غير النفطي في الربع الثاني بالاقتصاد السعودي، مرجحة أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 2.6٪ هذا العام، مرتفعًا من 2.1٪ في عام 2018، وذلك بفضل التحفيز المالي، وانخفاض السحب من السياسة النقدية وتحسين الاستهلاك الخاص.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
06:29 PM

"بلومبيرغ": الاقتصاد السعودي يسجل أرقاماً إيجابية لم يشهدها منذ سنوات

قالت: النمو غير النفطي في المملكة تجاوز مرحلة التذبذب

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محمد البقمي - الرياض
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أكدت وكالة بلومبيرغ، عبر رسم بياني أن النمو غير النفطي للاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح، مسجّلاً رقماً عالياً شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك قبل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط بالفعل على النشاط الاقتصادي.

وقالت بلومبيرغ، إن النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية كان متذبذباً منذ عام 2016، حيث توسع بنسبة تقل عن 2.5٪، لكن أحدث البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لاختراق هذه العتبة؛ لأن التحفيز المالي بات واضحاً أخيرًا في أرقام النمو.

ونشرت بلومبيرغ رسماً بيانياً يوضح النمو غير النفطي في الربع الثاني بالاقتصاد السعودي، مرجحة أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 2.6٪ هذا العام، مرتفعًا من 2.1٪ في عام 2018، وذلك بفضل التحفيز المالي، وانخفاض السحب من السياسة النقدية وتحسين الاستهلاك الخاص.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,506
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,791
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31.1 مليار ..

23 إبريل
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