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"ماطرتان" وتقلبات يتوقعها "الحصيني" بهذا الموعد: أبشروا.. الثانية قوية!

قراءة موجزة للأحوال الجوية وما قد تتعرض له أجواء المملكة بمعظم المناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالتان مطريتان وتقلبات جوية تتعرض لها المملكة نهاية هذا الأسبوع، وكذلك في الأسبوع الذي يليه.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أبشروا وبشروا، حالتان ممطرتان متوقعتان بإذن الله، الأولى نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه إن شاء الله".

وأضاف: "متوقع تقلبات جوية على معظم المناطق، والحالة الثانية ربما تكون قوية وتظل توقعات، والخطأ فيها وارد".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ماطرتان" وتقلبات يتوقعها "الحصيني" بهذا الموعد: أبشروا.. الثانية قوية!
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالتان مطريتان وتقلبات جوية تتعرض لها المملكة نهاية هذا الأسبوع، وكذلك في الأسبوع الذي يليه.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أبشروا وبشروا، حالتان ممطرتان متوقعتان بإذن الله، الأولى نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه إن شاء الله".

وأضاف: "متوقع تقلبات جوية على معظم المناطق، والحالة الثانية ربما تكون قوية وتظل توقعات، والخطأ فيها وارد".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:22 AM

"ماطرتان" وتقلبات يتوقعها "الحصيني" بهذا الموعد: أبشروا.. الثانية قوية!

قراءة موجزة للأحوال الجوية وما قد تتعرض له أجواء المملكة بمعظم المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,398

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالتان مطريتان وتقلبات جوية تتعرض لها المملكة نهاية هذا الأسبوع، وكذلك في الأسبوع الذي يليه.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أبشروا وبشروا، حالتان ممطرتان متوقعتان بإذن الله، الأولى نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه إن شاء الله".

وأضاف: "متوقع تقلبات جوية على معظم المناطق، والحالة الثانية ربما تكون قوية وتظل توقعات، والخطأ فيها وارد".

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