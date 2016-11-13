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موظفو البنوك اللبنانية يمددون إضرابهم إلى الغد

لم يتضح بعد متى ستعاود فتح أبوابها

أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، أن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى غدٍ، ليمددوا التحرك الذي تسبب في إغلاق البنوك في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت "رويترز" عن رئيس اتحاد النقابات جورج الحاج، أن جمعية المصارف اللبنانية ستبحث مع وزارة الداخلية سبل تعزيز الأمن.

ولم يتضح بعد متى ستعاود البنوك فتح أبوابها.

وكان الاتحاد قد دعا للإضراب بسبب مخاوف على سلامة موظفي البنوك، في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات البلاد، ويطالب العملاء بالحصول على أموالهم، بعد أن فرضت البنوك قيودًا جديدة.

لبنان المصارف البنوك رئيس اتحاد النقابات جورج الحاج

الرئيسية/ أخبار العالم

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موظفو البنوك اللبنانية يمددون إضرابهم إلى الغد
سبق

أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، أن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى غدٍ، ليمددوا التحرك الذي تسبب في إغلاق البنوك في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت "رويترز" عن رئيس اتحاد النقابات جورج الحاج، أن جمعية المصارف اللبنانية ستبحث مع وزارة الداخلية سبل تعزيز الأمن.

ولم يتضح بعد متى ستعاود البنوك فتح أبوابها.

وكان الاتحاد قد دعا للإضراب بسبب مخاوف على سلامة موظفي البنوك، في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات البلاد، ويطالب العملاء بالحصول على أموالهم، بعد أن فرضت البنوك قيودًا جديدة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
10:01 PM

موظفو البنوك اللبنانية يمددون إضرابهم إلى الغد

لم يتضح بعد متى ستعاود فتح أبوابها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، أن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى غدٍ، ليمددوا التحرك الذي تسبب في إغلاق البنوك في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت "رويترز" عن رئيس اتحاد النقابات جورج الحاج، أن جمعية المصارف اللبنانية ستبحث مع وزارة الداخلية سبل تعزيز الأمن.

ولم يتضح بعد متى ستعاود البنوك فتح أبوابها.

وكان الاتحاد قد دعا للإضراب بسبب مخاوف على سلامة موظفي البنوك، في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات البلاد، ويطالب العملاء بالحصول على أموالهم، بعد أن فرضت البنوك قيودًا جديدة.

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