"إتمام": اعتماد 37 مخططًا بمساحة تجاوزت 52 مليون م2 خلال أكتوبر

قدَّم الكثير من الخدمات للمطورين في مختلف مناطق السعودية

أعلن مركز خدمات المطورين "إتمام" اعتماده 37 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 52.819.634 مترًا مربعًا في شهر أكتوبر، كما قدم الكثير من الخدمات للمطورين في مختلف مناطق السعودية انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

وأكد المدير العام للمركز، المهندس عبد الوهاب بن مسفر القحطاني، الدور الاستراتيجي الذي يؤديه مركز خدمات المطورين "إتمام" لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية؛ وهو ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين، وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

ولفت "القحطاني" إلى الدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهَّلت كثيرًا من عمل مركز خدمات المطورين.

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات؛ إذ بلغت نسبتها 24.1 % من إجمالي المساحات المعتمدة، وبمساحة إجمالية بلغت 12.739.218 م2، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي مساحة بلغت 12.157.788 م2، ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 24.3 %. وجاءت منطقة الرياض ثالثًا بمساحة إجمالية بلغت 8،057.383 م2، وحلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بمساحة معتمدة بلغت 7.971،751 م2. وكانت في المرتبة الخامسة لمنطقة الحدود الشمالية بمساحة إجمالية بلغت 6.271.556 م2.

أما منطقة المدينة المنورة فاحتلت المرتبة السادسة بإجمالي مساحة 1.653.967 م2. وتأتي منطقة القصيم سابعًا بمساحة إجمالية بلغت 1.605.234 م2، تلتها في المرتبة الثامنة منطقة نجران بمساحة بلغت 1.503.087 م2، وفي المرتبة التاسعة حلت منطقة الباحة بمساحة إجمالية بلغت 309.853 م2، وفي المرتبة العاشرة حلت منطقة تبوك بإجمالي مساحة 301.329 م2، وجاءت منطقة حائل في المرتبة الأخيرة بإجمالي مساحة 248.467 م2.

كما أنجز "إتمام" في أكتوبر طلبات رخص البناء لوحدات سكنية، بلغ إجمالي عددها 518 وحدة بمساحة إجمالية بلغت 568.024 م2. كما قام المركز بإصدار شهادات لتأهيل المطور العقاري، وصل عددها إلى 14 شهادة، إضافة إلى تلقي المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 32 صكًّا.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين يقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة والجهات الاستشارية بالتطوير العقاري؛ وذلك لمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير، ومتابعة الطلب لدى الجهات المختلفة حتى إصدار الاعتماد، وتسليمه للمستفيد. كما قام المركز مؤخرًا بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية مع أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير.

ويُعد المركز أحد برامج ومبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض، وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة، وجودة عالية، وسعر مناسب؛ ما ينتج منه رفع نسبة تملُّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص.