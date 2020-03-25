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عبر "زراعي".. "البيئة" تطلق دعم شركات الاستزراع السمكي إلكترونيًّا

تتيح للشركات إدخال البيانات إلكترونيًّا للحصول على الدعم المالي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة دعم الاستزراع السمكي عبر منصة "زراعي" الإلكترونية؛ بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتطويرها وحمايتها وضمان استثمارها.

وذكرت الوزارة أن الخدمة الجديدة، تتيح لشركات الاستزراع المائي في المياه البحرية، إدخال البيانات إلكترونيًّا؛ للحصول على الدعم المالي المستحق ضمن برنامج الإعانات الزراعية.

وقالت "البيئة": برنامج الدعم يسهم في استقرار الإمدادات الغذائية، والاستهلاك الصحي والآمن للغذاء، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية؛ بهدف النهوض بقطاع الاستزراع المائي في المملكة.

ويعمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة إسهامه في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.

وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة زراعي الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "زراعي".. "البيئة" تطلق دعم شركات الاستزراع السمكي إلكترونيًّا
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة دعم الاستزراع السمكي عبر منصة "زراعي" الإلكترونية؛ بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتطويرها وحمايتها وضمان استثمارها.

وذكرت الوزارة أن الخدمة الجديدة، تتيح لشركات الاستزراع المائي في المياه البحرية، إدخال البيانات إلكترونيًّا؛ للحصول على الدعم المالي المستحق ضمن برنامج الإعانات الزراعية.

وقالت "البيئة": برنامج الدعم يسهم في استقرار الإمدادات الغذائية، والاستهلاك الصحي والآمن للغذاء، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية؛ بهدف النهوض بقطاع الاستزراع المائي في المملكة.

ويعمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة إسهامه في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
02:12 PM

عبر "زراعي".. "البيئة" تطلق دعم شركات الاستزراع السمكي إلكترونيًّا

تتيح للشركات إدخال البيانات إلكترونيًّا للحصول على الدعم المالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة دعم الاستزراع السمكي عبر منصة "زراعي" الإلكترونية؛ بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتطويرها وحمايتها وضمان استثمارها.

وذكرت الوزارة أن الخدمة الجديدة، تتيح لشركات الاستزراع المائي في المياه البحرية، إدخال البيانات إلكترونيًّا؛ للحصول على الدعم المالي المستحق ضمن برنامج الإعانات الزراعية.

وقالت "البيئة": برنامج الدعم يسهم في استقرار الإمدادات الغذائية، والاستهلاك الصحي والآمن للغذاء، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية؛ بهدف النهوض بقطاع الاستزراع المائي في المملكة.

ويعمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة إسهامه في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.

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