النظام الإيراني و2019 انهيارات اقتصادية واحتجاجات.. والعالم يتحد ضد "إرهابهم" الموجه للسعودية

5 اضطرابات لم يسبق أن تعرضت لها جمهورية "الملالي" منذ 1979

تعرّض النظام الإيراني خلال العام المنصرم 2019، لكثير من الاضطرابات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية المؤثرة، والتي لم يسبق أن تعرّض لها في العقود الماضية.

ويعد العام 2019 أكثرَ السنوات اضطرابًا منذ أن تولى النظام الإيراني السلطة في 1979م وفيما يلي استعراض لأبرز 5 اضطرابات وفق ما رصدته "رويترز":

انهيار الاقتصاد

على الرغم من إنفاق الحكومة الإيرانية ملايين الدولارات في العام الماضي على فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قامت الولايات المتحدة بتصنيفه منظمة إرهابية، تدعم حزب الله وحركة حماس وجماعات إرهابية أجنبية أخرى، وتتآمر لشنّ هجمات في أوروبا؛ إلا أن أغلب الشعب الإيراني يكافح لمواجهة ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 40%، والعمل على بقاء معدل بطالة الشباب قريبًا من 30%. كما واجه المستهلكون الإيرانيون أيضًا ارتفاعًا في أسعار الضروريات الأساسية؛ فعلى سبيل المثال ارتفعت تكلفة الخضراوات بنسبة 155% في أبريل مقارنة بالعام السابق.

الهجوم العالمي

ولاقتناص التنازلات من المجتمع الدولي، يبذل ملالي إيران جهودًا مستميتة، ويواصلون انتهاج سياسة خارجية قائمة على الابتزاز، وفي هذا الجانب انتهك النظام الإيراني القيود المفروضة على تخزين اليورانيوم وتخصيبه، وهدد سلامة المياه الدولية، وهاجم الاقتصاد العالمي بضربة صاروخية على حقول النفط السعودية في خريص وأرامكو؛ مما جعل الدول تتحالف وتنضم إلى السعودية للدفاع عن مصالحها كالمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة في إلقاء اللوم على النظام الإيراني بسبب الهجوم، والدعوة إلى إنهاء السلوك التهديدي الذي يمارسه.

الرهائن والمساومة

وفي العام الماضي واصلت جمهورية إيران الإسلامية ممارسة تقليدها المستمر على مدى 40 عامًا في أخذ الرهائن واستخدامهم كورقة للمساومة. وفي هذا الجانب ظفرت الولايات المتحدة بالإفراج عن طالب جامعة برينستون، شيوي وانغ، وهو مواطن أمريكي متجنس من أصل صيني، كان محتجزًا منذ العام 2016، ومن بين الأشخاص المزدوجي الجنسية الآخرين الذين تحتجزهم إيران كرهائن؛ عاملة الإغاثة البريطانية الإيرانية، نازنین زاغری رتکلیف‎، ورجل الأعمال الأمريكي الإيراني، سیامك نمازي، ويظل عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد روبرت ليفينسون في عداد المفقودين منذ أكثر من 12 عامًا. ويقدم برنامج المكافآت الأمريكي "من أجل العدالة" مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى عودة "ليفنسون" سالمًا.

الفتاة الزرقاء

في العام المنصرم، أثارت وفاة "الفتاة الزرقاء" البالغة من العمر 29 عامًا، والتي واجهت السجن لمحاولتها مشاهدة لعبة كرة قدم، غضبًا عالميًّا شديدًا بسبب حظر نظام الملالي مشاركة النساء في حضور مباريات كرة القدم. وتوفيت الشابة "سحر خودياري"، التي أُطلق عليها لقب "الفتاة الزرقاء" اقتداءً بلون السترات التي يرتديها أعضاء الفريق المفضل لديها، في 9 سبتمبر؛ وذلك بعد عدة أيام من إضرام النار في نفسها أمام محكمة في طهران. وقد وافق النظام على مطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسمح لـ4 آلاف امرأة بحضور مباراة التأهل لكأس العالم في طهران.

النزول للشوارع

ولعل من أهم الأحداث الشعبية بعدما "ضاق الإيرانيون ذرعًا" بأحوالهم المعيشية، نزول الكثير من الشعب الإيراني إلى الشوارع في شهر نوفمبر احتجاجًا على فساد النظام وقمعه، ولذلك عمدت السلطات الإيرانية إلى حجب الإنترنت للتعتيم على حملتهم الوحشية على المتظاهرين، بما في ذلك مقتل حوالى 1500 محتج.