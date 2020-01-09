حين أجاب رئيس الأركان الأمريكي عن "تفاصيل هجوم الملالي": هذا ما أتوقعه

قال: كان هدفهم قتل عسكريين أمريكيين وإحداث أضرار وتدمير عربات وطائرات

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي: إن الهجوم الصاروخي الإيراني، كان يهدف لقتل عسكريين أمريكيين، وإلحاق أضرار جسيمة بقاعدة عين الأسد؛ مضيفًا أن من السابق لأوانه قول: إن كانت إيران ستنفذ هجمات أخرى.

وأضاف: "أعتقد، استنادًا لما رأيت وما أعلمه، أنها (الضربات) كانت تهدف لإحداث أضرار هيكلية وتدمير عربات ومعدات وطائرات وقتل عسكريين. هذا تقييمي الشخصي".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، لم يُبدِ "ميلي" استعدادًا لقول إن كانت إيران قد استكفت بهجومها غير المسبوق على قاعدتين بالعراق تستضيفان قوات من الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والمملكة المتحدة ودول أخرى.

وحين سُئل إن كانت إيران ربما ترى هذه مهمة غير مكتملة نظرًا لعدم سقوط قتلى أمريكيين؟ أجاب "ميلي": "أعتقد أن قول هذا ربما هو من السابق لأوانه".

وقال "ميلي" إنه وآخرون بالجيش "يتوقعون بقوة" أن تنفّذ مليشيات بالعراق -تدعمها إيران- هجمات على قوات أمريكية وقوات تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا؛ مضيفًا: "هذا احتمال وارد جدًّا".

وقدّم "ميلي" أكبر تفاصيل حتى الآن عن الهجوم الصاروخي الذي نفّذته إيران الليلة السابقة؛ حيث أطلقت 16 صاروخًا باليستيًّا قصير المدى من ثلاثة مواقع على الأقل على أراضيها.

وأصاب ما لا يقل عن 11 صاروخًا منها قاعدة عين الأسد؛ بينما أصاب صاروخ واحد على الأقل منشأة في أربيل، وسقطت بقية الصواريخ قبل أن تصل لهدفها.

وأشار "ميلي" إلى أن الصواريخ كانت تحمل رؤوسًا حربية تزن ما بين 1000 و2000 رطل؛ كل منها له قوة تفجيرية كبيرة و"نطاق قتل".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن أنه بتصفية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي؛ فإن الولايات المتحدة "استعادت مستوى من الردع" في مواجهة إيران.

وقال "إسبر" للصحافيين: إنه "بالضربات التي نفّذناها ضد كتائب حزب الله في أواخر ديسمبر ثم بعمليتنا ضد سليماني؛ أعتقد أننا استعدنا مستوى من الردع معهم"؛ مضيفًا: "لكننا سنرى.. المستقبل سيخبرنا".

وأشار إلى أن الضربات الإيرانية لم تُحدث أضرارًا بشيء رئيسي والأهداف المصابة تشمل خيامًا وساحة انتظار وهناك أضرار بطائرة هليكوبتر.