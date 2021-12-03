النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رعب متحور أوميكرون.. جنوب إفريقيا تحذّر من خطورته على الأطفال

فرنسا تؤكّد: رصدنا 9 إصابات.. وغانا: سجّلنا إصابات

أعلنت الجهات الصحية في فرنسا رصد 9 إصابات بمتحور أوميكرون، فيما حذّرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال ونصحت بالاستعداد لذلك.

وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أشارت إلى أن المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال، كما أكّدت أنها لا تزال تبحث في مدى خطورة أوميكرون وسرعة انتشاره.

واكتشف العلماء في جنوب إفريقيا أن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة أوميكرون أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى.

ورصد العلماء في دراستهم قدرة أوميكرون على تجنب الرد المناعي المكتسب بعد الإصابة بكورونا، رغم أن انتشار سلالتَي دلتا وبيتا لم يسجلا عدداً كبيراً من حالات تجنب الرد المناعي.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن متحور أوميكرون تسبّب في أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر.

من جانب آخر، أعلنت غانا تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد.

وقال المدير العام للخدمات الصحية في غانا باتريك كوما أبواجي: "إن الحالات التي تأكّدت إصابتها بهذا المتحور، قد اكتُشفت في مطار أكرا الدولي".

وأشار مدير الخدمات الصحية في غانا، إلى أن بلاده سوف تطبق إجراءات مختلفة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع الاختلاط بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج، مبيناً أنه لم يتم رصد أيّ إصابات محلية في غانا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
رعب متحور أوميكرون.. جنوب إفريقيا تحذّر من خطورته على الأطفال
سبق

أعلنت الجهات الصحية في فرنسا رصد 9 إصابات بمتحور أوميكرون، فيما حذّرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال ونصحت بالاستعداد لذلك.

وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أشارت إلى أن المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال، كما أكّدت أنها لا تزال تبحث في مدى خطورة أوميكرون وسرعة انتشاره.

واكتشف العلماء في جنوب إفريقيا أن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة أوميكرون أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى.

ورصد العلماء في دراستهم قدرة أوميكرون على تجنب الرد المناعي المكتسب بعد الإصابة بكورونا، رغم أن انتشار سلالتَي دلتا وبيتا لم يسجلا عدداً كبيراً من حالات تجنب الرد المناعي.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن متحور أوميكرون تسبّب في أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر.

من جانب آخر، أعلنت غانا تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد.

وقال المدير العام للخدمات الصحية في غانا باتريك كوما أبواجي: "إن الحالات التي تأكّدت إصابتها بهذا المتحور، قد اكتُشفت في مطار أكرا الدولي".

وأشار مدير الخدمات الصحية في غانا، إلى أن بلاده سوف تطبق إجراءات مختلفة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع الاختلاط بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج، مبيناً أنه لم يتم رصد أيّ إصابات محلية في غانا.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:50 PM

رعب متحور أوميكرون.. جنوب إفريقيا تحذّر من خطورته على الأطفال

فرنسا تؤكّد: رصدنا 9 إصابات.. وغانا: سجّلنا إصابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,651

أعلنت الجهات الصحية في فرنسا رصد 9 إصابات بمتحور أوميكرون، فيما حذّرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال ونصحت بالاستعداد لذلك.

وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أشارت إلى أن المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال، كما أكّدت أنها لا تزال تبحث في مدى خطورة أوميكرون وسرعة انتشاره.

واكتشف العلماء في جنوب إفريقيا أن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة أوميكرون أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى.

ورصد العلماء في دراستهم قدرة أوميكرون على تجنب الرد المناعي المكتسب بعد الإصابة بكورونا، رغم أن انتشار سلالتَي دلتا وبيتا لم يسجلا عدداً كبيراً من حالات تجنب الرد المناعي.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن متحور أوميكرون تسبّب في أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر.

من جانب آخر، أعلنت غانا تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد.

وقال المدير العام للخدمات الصحية في غانا باتريك كوما أبواجي: "إن الحالات التي تأكّدت إصابتها بهذا المتحور، قد اكتُشفت في مطار أكرا الدولي".

وأشار مدير الخدمات الصحية في غانا، إلى أن بلاده سوف تطبق إجراءات مختلفة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع الاختلاط بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج، مبيناً أنه لم يتم رصد أيّ إصابات محلية في غانا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,107
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,504
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,295
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,333

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة