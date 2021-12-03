رعب متحور أوميكرون.. جنوب إفريقيا تحذّر من خطورته على الأطفال

فرنسا تؤكّد: رصدنا 9 إصابات.. وغانا: سجّلنا إصابات

أعلنت الجهات الصحية في فرنسا رصد 9 إصابات بمتحور أوميكرون، فيما حذّرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال ونصحت بالاستعداد لذلك.

وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أشارت إلى أن المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال، كما أكّدت أنها لا تزال تبحث في مدى خطورة أوميكرون وسرعة انتشاره.

واكتشف العلماء في جنوب إفريقيا أن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة أوميكرون أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى.

ورصد العلماء في دراستهم قدرة أوميكرون على تجنب الرد المناعي المكتسب بعد الإصابة بكورونا، رغم أن انتشار سلالتَي دلتا وبيتا لم يسجلا عدداً كبيراً من حالات تجنب الرد المناعي.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن متحور أوميكرون تسبّب في أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر.

من جانب آخر، أعلنت غانا تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد.

وقال المدير العام للخدمات الصحية في غانا باتريك كوما أبواجي: "إن الحالات التي تأكّدت إصابتها بهذا المتحور، قد اكتُشفت في مطار أكرا الدولي".

وأشار مدير الخدمات الصحية في غانا، إلى أن بلاده سوف تطبق إجراءات مختلفة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع الاختلاط بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج، مبيناً أنه لم يتم رصد أيّ إصابات محلية في غانا.