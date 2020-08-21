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"المسعودي": نتطلع لعمل تربوي وتعليمي خلاق يواكب تطلعات قيادتنا

بعد مباشرته عمله مديراً لـ"تعليم جدة"

استقبل مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، قيادات ومنسوبي التعليم، بعد قرار وزير التعليم تعيينه مديراً عاماً للتعليم بالمحافظة، بعبارات ملؤها التشجيع والتفاؤل.

وعبّر عن تطلعه بأن يكون العمل ضمن فريق "تعليم جدة" الرائع، خلاقاً ونوعياً؛ لتحقيق الأهداف المنشودة، خدمة للأبناء الطلاب والطالبات ومواكبة الارتقاء والتطوير الذي يشهده التعليم تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

وتمنى "المسعودي" أن يكون عند ثقة وزير التعليم وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم في جدة، وللجميع التوفيق والسداد.

وكان مدير عام "تعليم جدة" الدكتور سعد المسعودي، وصل مبنى الإدارة العامة بحي السلامة، اليوم الأربعاء؛ لمباشرة عمله الجديد، عقب صدور قرار تكليفه، حيث كان في استقباله قيادات التعليم ومديري الإدارات والأقسام التعليمية، ومن ثم باشر مهام العمل بمكتبه، حيث استقبل مراجعي الإدارة واستعرض عدداً من الملفات المتعلقة بالاستعداد لبدء العام الدراسي.

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"المسعودي": نتطلع لعمل تربوي وتعليمي خلاق يواكب تطلعات قيادتنا
سبق

استقبل مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، قيادات ومنسوبي التعليم، بعد قرار وزير التعليم تعيينه مديراً عاماً للتعليم بالمحافظة، بعبارات ملؤها التشجيع والتفاؤل.

وعبّر عن تطلعه بأن يكون العمل ضمن فريق "تعليم جدة" الرائع، خلاقاً ونوعياً؛ لتحقيق الأهداف المنشودة، خدمة للأبناء الطلاب والطالبات ومواكبة الارتقاء والتطوير الذي يشهده التعليم تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

وتمنى "المسعودي" أن يكون عند ثقة وزير التعليم وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم في جدة، وللجميع التوفيق والسداد.

وكان مدير عام "تعليم جدة" الدكتور سعد المسعودي، وصل مبنى الإدارة العامة بحي السلامة، اليوم الأربعاء؛ لمباشرة عمله الجديد، عقب صدور قرار تكليفه، حيث كان في استقباله قيادات التعليم ومديري الإدارات والأقسام التعليمية، ومن ثم باشر مهام العمل بمكتبه، حيث استقبل مراجعي الإدارة واستعرض عدداً من الملفات المتعلقة بالاستعداد لبدء العام الدراسي.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
05:45 PM

"المسعودي": نتطلع لعمل تربوي وتعليمي خلاق يواكب تطلعات قيادتنا

بعد مباشرته عمله مديراً لـ"تعليم جدة"

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عبدالله الراجحي - جدة
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استقبل مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، قيادات ومنسوبي التعليم، بعد قرار وزير التعليم تعيينه مديراً عاماً للتعليم بالمحافظة، بعبارات ملؤها التشجيع والتفاؤل.

وعبّر عن تطلعه بأن يكون العمل ضمن فريق "تعليم جدة" الرائع، خلاقاً ونوعياً؛ لتحقيق الأهداف المنشودة، خدمة للأبناء الطلاب والطالبات ومواكبة الارتقاء والتطوير الذي يشهده التعليم تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

وتمنى "المسعودي" أن يكون عند ثقة وزير التعليم وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم في جدة، وللجميع التوفيق والسداد.

وكان مدير عام "تعليم جدة" الدكتور سعد المسعودي، وصل مبنى الإدارة العامة بحي السلامة، اليوم الأربعاء؛ لمباشرة عمله الجديد، عقب صدور قرار تكليفه، حيث كان في استقباله قيادات التعليم ومديري الإدارات والأقسام التعليمية، ومن ثم باشر مهام العمل بمكتبه، حيث استقبل مراجعي الإدارة واستعرض عدداً من الملفات المتعلقة بالاستعداد لبدء العام الدراسي.

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