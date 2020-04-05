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"التدريب التقني" يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية

تضمنت زيادة درجات الأعمال الفصلية للمقرر لـ (80) درجة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استمرار تطبيق التدرب عن بعد للمتدربين والمتدربات بكافة الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا حتى نهاية الفصل التدريبي الحالي، وإعفاء جميع المتدربين والمتدربات من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي دون أية شروط.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، في بيان رسمي، صدور توجيهات محافظ المؤسسة أحمد بن فهد الفهيد، بتطبيق آلية تقويم الاختبارات النهائية مع ضمان العدالة في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق أولاً مصلحة المتدربين والمتدربات، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد المؤسسة زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون (80) درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و(20) للتقويم النهائي.


وأشار "العتيبي" إلى أن تنفيذ التقويم النهائي في كافة المنشآت التدريبية سيتم في وقته المقرر له في التقويم التدريبي المعتمد في 1/ 9/ 1441هـ، مبيناً أن أدوات التقويم النهائي ستشمل درجة اختبار الفترة الأولى من الفصل، والاختبارات القصيرة والمتنوعة والواجبات والتمارين، والحضور والمشاركة وأي أنشطة تدريبية قدمها المتدرب، إضافة إلى الاختبارات الشفهية باستخدام أنظمة التدريب الالكترونية، والمشاريع والعروض التقديمية والتقارير والبحوث.

وبشأن إمكانية حذف المقررات التدريبية أو الانسحاب من الفصل التدريبي الحالي، أكد "العتيبي" إتاحة المؤسسة لخيار حذف المتدربين والمتدربات لعدد من المقررات التدريبية أو الانسحاب من الفصل التدريبي في المنشآت التدريبية وذلك حتى يوم الخميس 30/ 8/ 1441هـ الموافق 2020/4/23 م، ولا يحتسب ذلك من رصيد المتدرب أو المتدربة، مضيفاً في الوقت ذاته أن المعدل التراكمي لهذا الفصل التدريبي لا يدخل في احتساب الإنذار لجميع المتدربين والمتدربات.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب عن بعد الاختبارات النهائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني" يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استمرار تطبيق التدرب عن بعد للمتدربين والمتدربات بكافة الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا حتى نهاية الفصل التدريبي الحالي، وإعفاء جميع المتدربين والمتدربات من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي دون أية شروط.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، في بيان رسمي، صدور توجيهات محافظ المؤسسة أحمد بن فهد الفهيد، بتطبيق آلية تقويم الاختبارات النهائية مع ضمان العدالة في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق أولاً مصلحة المتدربين والمتدربات، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد المؤسسة زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون (80) درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و(20) للتقويم النهائي.


وأشار "العتيبي" إلى أن تنفيذ التقويم النهائي في كافة المنشآت التدريبية سيتم في وقته المقرر له في التقويم التدريبي المعتمد في 1/ 9/ 1441هـ، مبيناً أن أدوات التقويم النهائي ستشمل درجة اختبار الفترة الأولى من الفصل، والاختبارات القصيرة والمتنوعة والواجبات والتمارين، والحضور والمشاركة وأي أنشطة تدريبية قدمها المتدرب، إضافة إلى الاختبارات الشفهية باستخدام أنظمة التدريب الالكترونية، والمشاريع والعروض التقديمية والتقارير والبحوث.

وبشأن إمكانية حذف المقررات التدريبية أو الانسحاب من الفصل التدريبي الحالي، أكد "العتيبي" إتاحة المؤسسة لخيار حذف المتدربين والمتدربات لعدد من المقررات التدريبية أو الانسحاب من الفصل التدريبي في المنشآت التدريبية وذلك حتى يوم الخميس 30/ 8/ 1441هـ الموافق 2020/4/23 م، ولا يحتسب ذلك من رصيد المتدرب أو المتدربة، مضيفاً في الوقت ذاته أن المعدل التراكمي لهذا الفصل التدريبي لا يدخل في احتساب الإنذار لجميع المتدربين والمتدربات.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
07:32 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:27 PM

"التدريب التقني" يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية

تضمنت زيادة درجات الأعمال الفصلية للمقرر لـ (80) درجة

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فهد الغبيوي - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استمرار تطبيق التدرب عن بعد للمتدربين والمتدربات بكافة الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا حتى نهاية الفصل التدريبي الحالي، وإعفاء جميع المتدربين والمتدربات من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي دون أية شروط.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، في بيان رسمي، صدور توجيهات محافظ المؤسسة أحمد بن فهد الفهيد، بتطبيق آلية تقويم الاختبارات النهائية مع ضمان العدالة في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق أولاً مصلحة المتدربين والمتدربات، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد المؤسسة زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون (80) درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و(20) للتقويم النهائي.


وأشار "العتيبي" إلى أن تنفيذ التقويم النهائي في كافة المنشآت التدريبية سيتم في وقته المقرر له في التقويم التدريبي المعتمد في 1/ 9/ 1441هـ، مبيناً أن أدوات التقويم النهائي ستشمل درجة اختبار الفترة الأولى من الفصل، والاختبارات القصيرة والمتنوعة والواجبات والتمارين، والحضور والمشاركة وأي أنشطة تدريبية قدمها المتدرب، إضافة إلى الاختبارات الشفهية باستخدام أنظمة التدريب الالكترونية، والمشاريع والعروض التقديمية والتقارير والبحوث.

وبشأن إمكانية حذف المقررات التدريبية أو الانسحاب من الفصل التدريبي الحالي، أكد "العتيبي" إتاحة المؤسسة لخيار حذف المتدربين والمتدربات لعدد من المقررات التدريبية أو الانسحاب من الفصل التدريبي في المنشآت التدريبية وذلك حتى يوم الخميس 30/ 8/ 1441هـ الموافق 2020/4/23 م، ولا يحتسب ذلك من رصيد المتدرب أو المتدربة، مضيفاً في الوقت ذاته أن المعدل التراكمي لهذا الفصل التدريبي لا يدخل في احتساب الإنذار لجميع المتدربين والمتدربات.

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