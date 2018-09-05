النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل ساعات من انطلاقها.. الحوثيون يعيقون مفاوضات جنيف بشروط جديدة

تذرعوا بنقل جرحاهم إلى عمان

أفادت مصادر مطلعة على مباحثات جنيف، بأن ميليشيا الحوثي وضعت شروطا جديدة قبل ساعات من انطلاق المفاوضات المقرر انعقادها غدا، في مسعى منها لإعاقتها قبل أن تبدأ.

وأوضحت المصادر، وفقا لما نشرته قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" أن الحوثيين يشترطون السماح بنقل جرحاهم من صنعاء إلى سلطنة عمان للعلاج.

على الصعيد نفسه، ذكرت مصادر مقربة من قادة ميليشيا الحوثي أن وفدهم إلى المشاورات لن يغادر صنعاء اليوم.

ويلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسفراء الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً، في وقت لاحق اليوم، لشرح ترتيبات المشاورات غير المباشرة المقرر أن تنطلق غدا (الخميس) وتستمر 5 أيام بين طرفي الأزمة اليمنية لبحث إجراءات بناء الثقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قبل ساعات من انطلاقها.. الحوثيون يعيقون مفاوضات جنيف بشروط جديدة
سبق

أفادت مصادر مطلعة على مباحثات جنيف، بأن ميليشيا الحوثي وضعت شروطا جديدة قبل ساعات من انطلاق المفاوضات المقرر انعقادها غدا، في مسعى منها لإعاقتها قبل أن تبدأ.

وأوضحت المصادر، وفقا لما نشرته قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" أن الحوثيين يشترطون السماح بنقل جرحاهم من صنعاء إلى سلطنة عمان للعلاج.

على الصعيد نفسه، ذكرت مصادر مقربة من قادة ميليشيا الحوثي أن وفدهم إلى المشاورات لن يغادر صنعاء اليوم.

ويلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسفراء الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً، في وقت لاحق اليوم، لشرح ترتيبات المشاورات غير المباشرة المقرر أن تنطلق غدا (الخميس) وتستمر 5 أيام بين طرفي الأزمة اليمنية لبحث إجراءات بناء الثقة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
06:00 PM

قبل ساعات من انطلاقها.. الحوثيون يعيقون مفاوضات جنيف بشروط جديدة

تذرعوا بنقل جرحاهم إلى عمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,277

أفادت مصادر مطلعة على مباحثات جنيف، بأن ميليشيا الحوثي وضعت شروطا جديدة قبل ساعات من انطلاق المفاوضات المقرر انعقادها غدا، في مسعى منها لإعاقتها قبل أن تبدأ.

وأوضحت المصادر، وفقا لما نشرته قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" أن الحوثيين يشترطون السماح بنقل جرحاهم من صنعاء إلى سلطنة عمان للعلاج.

على الصعيد نفسه، ذكرت مصادر مقربة من قادة ميليشيا الحوثي أن وفدهم إلى المشاورات لن يغادر صنعاء اليوم.

ويلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسفراء الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً، في وقت لاحق اليوم، لشرح ترتيبات المشاورات غير المباشرة المقرر أن تنطلق غدا (الخميس) وتستمر 5 أيام بين طرفي الأزمة اليمنية لبحث إجراءات بناء الثقة.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,058
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,979
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,882
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,133

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة