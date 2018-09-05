قبل ساعات من انطلاقها.. الحوثيون يعيقون مفاوضات جنيف بشروط جديدة

تذرعوا بنقل جرحاهم إلى عمان

أفادت مصادر مطلعة على مباحثات جنيف، بأن ميليشيا الحوثي وضعت شروطا جديدة قبل ساعات من انطلاق المفاوضات المقرر انعقادها غدا، في مسعى منها لإعاقتها قبل أن تبدأ.

وأوضحت المصادر، وفقا لما نشرته قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" أن الحوثيين يشترطون السماح بنقل جرحاهم من صنعاء إلى سلطنة عمان للعلاج.

على الصعيد نفسه، ذكرت مصادر مقربة من قادة ميليشيا الحوثي أن وفدهم إلى المشاورات لن يغادر صنعاء اليوم.

ويلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسفراء الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً، في وقت لاحق اليوم، لشرح ترتيبات المشاورات غير المباشرة المقرر أن تنطلق غدا (الخميس) وتستمر 5 أيام بين طرفي الأزمة اليمنية لبحث إجراءات بناء الثقة.