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شاهد.. السيطرة على حريق شاحنة مواد بترولية انقلبت في حادث جنوب جدة

واقعة باشرها "المدني" ونتج عنها إصابة السائق بحروق طفيفة وتلقى العلاج

سيطرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، على حريق اندلع بشاحنة "تريلا" لنقل المواد البترولية بجنوب المحافظة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (03:49) من صباح اليوم الجمعة عن اندلاع حريق بشاحنة نقل مواد بترولية بالقرب من دوار المجدوعي بجنوب المحافظة.

‏وأضاف "القرني": "على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشاحنة نقل مواد بترولية (تريلا) محملة بالبنزين بحمولة (٣٢ ألف طن)، وكان الحريق نتيجة حادث مروري أدّى إلى انقلابها واشتعال النار بها".

وتمّت مباشرة الحالة من قِبَل فرق الإنقاذ والإطفاء والسيطرة على الحريق والتأكّد من إخماده بشكل تام ونتج عن الحادث إصابة سائق الشاحنة بحروق بسيطة في اليد وهو من الجنسية الآسيوية وفي العقد الرابع من العمر؛ حيث تلقى العلاج اللازم في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. السيطرة على حريق شاحنة مواد بترولية انقلبت في حادث جنوب جدة
سبق

سيطرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، على حريق اندلع بشاحنة "تريلا" لنقل المواد البترولية بجنوب المحافظة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (03:49) من صباح اليوم الجمعة عن اندلاع حريق بشاحنة نقل مواد بترولية بالقرب من دوار المجدوعي بجنوب المحافظة.

‏وأضاف "القرني": "على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشاحنة نقل مواد بترولية (تريلا) محملة بالبنزين بحمولة (٣٢ ألف طن)، وكان الحريق نتيجة حادث مروري أدّى إلى انقلابها واشتعال النار بها".

وتمّت مباشرة الحالة من قِبَل فرق الإنقاذ والإطفاء والسيطرة على الحريق والتأكّد من إخماده بشكل تام ونتج عن الحادث إصابة سائق الشاحنة بحروق بسيطة في اليد وهو من الجنسية الآسيوية وفي العقد الرابع من العمر؛ حيث تلقى العلاج اللازم في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
02:57 PM

شاهد.. السيطرة على حريق شاحنة مواد بترولية انقلبت في حادث جنوب جدة

واقعة باشرها "المدني" ونتج عنها إصابة السائق بحروق طفيفة وتلقى العلاج

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,890

سيطرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، على حريق اندلع بشاحنة "تريلا" لنقل المواد البترولية بجنوب المحافظة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (03:49) من صباح اليوم الجمعة عن اندلاع حريق بشاحنة نقل مواد بترولية بالقرب من دوار المجدوعي بجنوب المحافظة.

‏وأضاف "القرني": "على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشاحنة نقل مواد بترولية (تريلا) محملة بالبنزين بحمولة (٣٢ ألف طن)، وكان الحريق نتيجة حادث مروري أدّى إلى انقلابها واشتعال النار بها".

وتمّت مباشرة الحالة من قِبَل فرق الإنقاذ والإطفاء والسيطرة على الحريق والتأكّد من إخماده بشكل تام ونتج عن الحادث إصابة سائق الشاحنة بحروق بسيطة في اليد وهو من الجنسية الآسيوية وفي العقد الرابع من العمر؛ حيث تلقى العلاج اللازم في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.

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