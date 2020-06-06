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شرطة منطقة مكة تفرض طوقاً أمنياً على الواجهة البحرية للحد من "كورونا"

عقب تداول مقطع فيديو أمس الجمعة يظهر الازدحام بكورنيش جدة

تجاوبت شرطة منطقة مكة المكرمة مع المقطع المتداول عن الزحام الذي شهدته منطقة الكورنيش بجدة أمس الجمعة، حيث طوقت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة منطقة الكورنيش وفرضت تواجداً أمنياً في الكورنيش والواجهة البحرية.

ومنعت قوات الأمن دخول أي عربة، وبدت منطقة الكورنيش اليوم خالية تماماً من المارة.

وكان المقطع قد انتشر أمس الجمعة عقب صدور قرار وزارة الداخلية بتقديم منع التجول في جدة إلى الثالثة عصراً، إضافة إلى بعض القرارات الأخرى والتي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، وكشف عن تواجد عربات وأشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

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شرطة منطقة مكة تفرض طوقاً أمنياً على الواجهة البحرية للحد من "كورونا"
سبق

تجاوبت شرطة منطقة مكة المكرمة مع المقطع المتداول عن الزحام الذي شهدته منطقة الكورنيش بجدة أمس الجمعة، حيث طوقت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة منطقة الكورنيش وفرضت تواجداً أمنياً في الكورنيش والواجهة البحرية.

ومنعت قوات الأمن دخول أي عربة، وبدت منطقة الكورنيش اليوم خالية تماماً من المارة.

وكان المقطع قد انتشر أمس الجمعة عقب صدور قرار وزارة الداخلية بتقديم منع التجول في جدة إلى الثالثة عصراً، إضافة إلى بعض القرارات الأخرى والتي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، وكشف عن تواجد عربات وأشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
06:01 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:29 PM

شرطة منطقة مكة تفرض طوقاً أمنياً على الواجهة البحرية للحد من "كورونا"

عقب تداول مقطع فيديو أمس الجمعة يظهر الازدحام بكورنيش جدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
5
9,853

تجاوبت شرطة منطقة مكة المكرمة مع المقطع المتداول عن الزحام الذي شهدته منطقة الكورنيش بجدة أمس الجمعة، حيث طوقت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة منطقة الكورنيش وفرضت تواجداً أمنياً في الكورنيش والواجهة البحرية.

ومنعت قوات الأمن دخول أي عربة، وبدت منطقة الكورنيش اليوم خالية تماماً من المارة.

وكان المقطع قد انتشر أمس الجمعة عقب صدور قرار وزارة الداخلية بتقديم منع التجول في جدة إلى الثالثة عصراً، إضافة إلى بعض القرارات الأخرى والتي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، وكشف عن تواجد عربات وأشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

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