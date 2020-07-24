سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 220 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.847 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.812 حالة وفاة .
بلجيكا تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 220 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.847 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.812 حالة وفاة .
سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 220 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.
بلجيكا تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 220 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.847 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.812 حالة وفاة .