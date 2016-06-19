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الطائرة الماليزية من جديد.. الناتو يرحب بالتحقيق المشترك في الحادث

أكد أن هذا التطور مَعلم مهم في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة

رحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، بإعلان فريق التحقيق المشترك بشأن حادث الطائرة الماليزية التي سقطت عام 2014 فوق أوكرانيا، وأن أربعة من المشتبه بهم ستتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية /ام اتش 17/

وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل: إن هذا التطور يمثل مَعلمًا مهمًا في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة وضمان تحقيق العدالة لمقتل 298 شخصًا من 17 دولة، معرباً عن الثقة الكاملة في استقلالية ومهنية التحقيق والنظام القانوني الهولندي.

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الطائرة الماليزية من جديد.. الناتو يرحب بالتحقيق المشترك في الحادث
سبق

رحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، بإعلان فريق التحقيق المشترك بشأن حادث الطائرة الماليزية التي سقطت عام 2014 فوق أوكرانيا، وأن أربعة من المشتبه بهم ستتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية /ام اتش 17/

وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل: إن هذا التطور يمثل مَعلمًا مهمًا في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة وضمان تحقيق العدالة لمقتل 298 شخصًا من 17 دولة، معرباً عن الثقة الكاملة في استقلالية ومهنية التحقيق والنظام القانوني الهولندي.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:06 PM

الطائرة الماليزية من جديد.. الناتو يرحب بالتحقيق المشترك في الحادث

أكد أن هذا التطور مَعلم مهم في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، بإعلان فريق التحقيق المشترك بشأن حادث الطائرة الماليزية التي سقطت عام 2014 فوق أوكرانيا، وأن أربعة من المشتبه بهم ستتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية /ام اتش 17/

وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل: إن هذا التطور يمثل مَعلمًا مهمًا في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة وضمان تحقيق العدالة لمقتل 298 شخصًا من 17 دولة، معرباً عن الثقة الكاملة في استقلالية ومهنية التحقيق والنظام القانوني الهولندي.

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