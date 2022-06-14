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خالفت الإجراءات ضد كورونا.. إغلاق منشأة تجارية كبرى في عسير

"الحميدي": جارٍ اتخاذ العقوبات النظامية الرادعة

أغلقت أمانة منطقة عسير، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، إن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفتها للتدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق والعاملين في المنشأة من انتشار الوباء.

وأضاف "الحميدي" أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث أغلقت المنشأة احترازيًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالفت الإجراءات ضد كورونا.. إغلاق منشأة تجارية كبرى في عسير
سبق

أغلقت أمانة منطقة عسير، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، إن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفتها للتدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق والعاملين في المنشأة من انتشار الوباء.

وأضاف "الحميدي" أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث أغلقت المنشأة احترازيًا.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:54 PM

خالفت الإجراءات ضد كورونا.. إغلاق منشأة تجارية كبرى في عسير

"الحميدي": جارٍ اتخاذ العقوبات النظامية الرادعة

A A A
محمد طيران - عسير
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1,571

أغلقت أمانة منطقة عسير، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، إن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفتها للتدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق والعاملين في المنشأة من انتشار الوباء.

وأضاف "الحميدي" أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث أغلقت المنشأة احترازيًا.

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