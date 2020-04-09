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مكتب الزمازمة الموحد: نطبق أعلى معايير التعقيم

تسليم 9600 عبوة ماء زمزم لتوزيعها على المصابين

قال مكتب الزمازمة الموحد إنه ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة يطبق أعلى معايير التعقيم على عبوات ماء زمزم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المتحدث الرسمي أمير بن فيصل عبيد: مكتب الزمازمة وضمن برامج مسؤولياته المجتمعية عمل بالشراكة مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وفق توجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق مبادرة "برا بمكة" على تسليم اللجنة 14400 عبوة ماء زمزم لتوزيعها ضمن السلال الغذائية على المستهدفين بالمبادرة.

وأضاف: بالشراكة مع وزارة الصحة -ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة- تم تسليم 9600 عبوة ماء زمزم لتوزيعها على المصابين وفق الإجراءات المتبعة تأسيًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم) مع العمل على عدة برامج توعوية مصاحبة.

وأردف "عبيد": المصنع التابع للمكتب مكوّن من خطيْ إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة 20 لترًا بطاقة إنتاجية تُقَدّر بـ2000 عبوة في الساعة لكل خط وخط إنتاج ثالث ينتج عبواته بسعة (200 و330 و600) ملل، وعبوات "لتر ونصف" بطاقة إنتاجية تُقدر بـ10800 عبوة في الساعة، ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

مكتب الزمازمة الموحد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكتب الزمازمة الموحد: نطبق أعلى معايير التعقيم
سبق

قال مكتب الزمازمة الموحد إنه ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة يطبق أعلى معايير التعقيم على عبوات ماء زمزم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المتحدث الرسمي أمير بن فيصل عبيد: مكتب الزمازمة وضمن برامج مسؤولياته المجتمعية عمل بالشراكة مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وفق توجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق مبادرة "برا بمكة" على تسليم اللجنة 14400 عبوة ماء زمزم لتوزيعها ضمن السلال الغذائية على المستهدفين بالمبادرة.

وأضاف: بالشراكة مع وزارة الصحة -ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة- تم تسليم 9600 عبوة ماء زمزم لتوزيعها على المصابين وفق الإجراءات المتبعة تأسيًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم) مع العمل على عدة برامج توعوية مصاحبة.

وأردف "عبيد": المصنع التابع للمكتب مكوّن من خطيْ إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة 20 لترًا بطاقة إنتاجية تُقَدّر بـ2000 عبوة في الساعة لكل خط وخط إنتاج ثالث ينتج عبواته بسعة (200 و330 و600) ملل، وعبوات "لتر ونصف" بطاقة إنتاجية تُقدر بـ10800 عبوة في الساعة، ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:27 PM

مكتب الزمازمة الموحد: نطبق أعلى معايير التعقيم

تسليم 9600 عبوة ماء زمزم لتوزيعها على المصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قال مكتب الزمازمة الموحد إنه ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة يطبق أعلى معايير التعقيم على عبوات ماء زمزم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المتحدث الرسمي أمير بن فيصل عبيد: مكتب الزمازمة وضمن برامج مسؤولياته المجتمعية عمل بالشراكة مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وفق توجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق مبادرة "برا بمكة" على تسليم اللجنة 14400 عبوة ماء زمزم لتوزيعها ضمن السلال الغذائية على المستهدفين بالمبادرة.

وأضاف: بالشراكة مع وزارة الصحة -ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة- تم تسليم 9600 عبوة ماء زمزم لتوزيعها على المصابين وفق الإجراءات المتبعة تأسيًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم) مع العمل على عدة برامج توعوية مصاحبة.

وأردف "عبيد": المصنع التابع للمكتب مكوّن من خطيْ إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة 20 لترًا بطاقة إنتاجية تُقَدّر بـ2000 عبوة في الساعة لكل خط وخط إنتاج ثالث ينتج عبواته بسعة (200 و330 و600) ملل، وعبوات "لتر ونصف" بطاقة إنتاجية تُقدر بـ10800 عبوة في الساعة، ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

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