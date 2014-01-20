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تقرير أممي: الحوثيون يمولون الحرب بعائدات نفط إيراني مهرب

طهران تزوّر وثائق للتحايل على تفتيش السفن

كشفت الأمم المتحدة في تقرير لجنة الخبراء للعام 2018 أن المتمردين الحوثيين في اليمن يمولون حربهم ضد الشعب اليمني من عائدات وقود قادم من إيران‎.

وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه "فرانس برس"، بأن وقوداً جرى تحميله في مرافئ إيران درّ عائدات سمحت للحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

ولفت إلى أن عدداً قليلاً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لهذه العمليات.

وأضاف أن الوقود يُحمل في مرافئ إيران بموجب وثائق مزوّرة؛ لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وذكر التقرير الذي يقع في 85 صفحة، وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان لحساب شخص مدرج على اللائحة، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، وأن عائدات بيع هذا الوقود استُخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين.


وأكد الخبراء في تقريرهم بعد زيارتهم إلى السعودية لفحص بقايا أسلحة، وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المملكة.

وستثير نتائج التقرير على الأرجح تساؤلات جديدة عن دعم إيران للحوثيين في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تقرير أممي: الحوثيون يمولون الحرب بعائدات نفط إيراني مهرب
سبق

كشفت الأمم المتحدة في تقرير لجنة الخبراء للعام 2018 أن المتمردين الحوثيين في اليمن يمولون حربهم ضد الشعب اليمني من عائدات وقود قادم من إيران‎.

وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه "فرانس برس"، بأن وقوداً جرى تحميله في مرافئ إيران درّ عائدات سمحت للحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

ولفت إلى أن عدداً قليلاً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لهذه العمليات.

وأضاف أن الوقود يُحمل في مرافئ إيران بموجب وثائق مزوّرة؛ لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وذكر التقرير الذي يقع في 85 صفحة، وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان لحساب شخص مدرج على اللائحة، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، وأن عائدات بيع هذا الوقود استُخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين.


وأكد الخبراء في تقريرهم بعد زيارتهم إلى السعودية لفحص بقايا أسلحة، وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المملكة.

وستثير نتائج التقرير على الأرجح تساؤلات جديدة عن دعم إيران للحوثيين في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
05:36 PM

تقرير أممي: الحوثيون يمولون الحرب بعائدات نفط إيراني مهرب

طهران تزوّر وثائق للتحايل على تفتيش السفن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الأمم المتحدة في تقرير لجنة الخبراء للعام 2018 أن المتمردين الحوثيين في اليمن يمولون حربهم ضد الشعب اليمني من عائدات وقود قادم من إيران‎.

وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه "فرانس برس"، بأن وقوداً جرى تحميله في مرافئ إيران درّ عائدات سمحت للحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

ولفت إلى أن عدداً قليلاً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لهذه العمليات.

وأضاف أن الوقود يُحمل في مرافئ إيران بموجب وثائق مزوّرة؛ لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وذكر التقرير الذي يقع في 85 صفحة، وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان لحساب شخص مدرج على اللائحة، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، وأن عائدات بيع هذا الوقود استُخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين.


وأكد الخبراء في تقريرهم بعد زيارتهم إلى السعودية لفحص بقايا أسلحة، وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المملكة.

وستثير نتائج التقرير على الأرجح تساؤلات جديدة عن دعم إيران للحوثيين في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

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